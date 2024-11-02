Не отпустил племянника к друзьям и это его спасло: Владислав из Константиновки об истории музея "Голоса Мирных"

Владислав воспитывает племянника и является его опекуном. Поэтому, когда началось полномасштабное вторжение, переживал больше его: в 14-15 лет дети не до конца осознают риски.

"Однажды я не отпустил его к друзьям, это была какая-то бытовая ситуация. Но именно в то время в дом, где они должны были быть, "прилетело". Два парня погибли. После этого он стал более осторожным", - вспоминает Владислав.

Они эвакуировались. Сейчас его племянник получает профессиональное образование, а сам Владислав живет в одном из шелтеров для переселенцев и мечтает, что вернется в родную Константиновку.

"Мне пришлось бежать из своего дома, где я родился и прожил всю жизнь. Я хочу поставить племянника на ноги, чтобы он мог обходиться без меня, это дает мне силы. А еще хочу дождаться Победы. Если не верить в Победу - ее не будет", – говорит Владислав.

Смотрите и слушайте историю.

История Владислава из Константиновки вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.