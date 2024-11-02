Не отпустил племянника к друзьям и это его спасло: Владислав из Константиновки об истории музея "Голоса Мирных"

Владислав дважды едва не погиб в родной Константиновке. Первый раз остановился поговорить с бабушками на улице и не успел дойти до места, где произошел взрыв. Второй раз снаряд разорвался возле соседнего дома. Уехал после того, как его племянник тоже чудом избежал опасности. Свою историю Владислав доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Владислав воспитывает племянника и является его опекуном. Поэтому, когда началось полномасштабное вторжение, переживал больше его: в 14-15 лет дети не до конца осознают риски.

"Однажды я не отпустил его к друзьям, это была какая-то бытовая ситуация. Но именно в то время в дом, где они должны были быть, "прилетело". Два парня погибли. После этого он стал более осторожным", - вспоминает Владислав.

Они эвакуировались. Сейчас его племянник получает профессиональное образование, а сам Владислав живет в одном из шелтеров для переселенцев и мечтает, что вернется в родную Константиновку.

"Мне пришлось бежать из своего дома, где я родился и прожил всю жизнь. Я хочу поставить племянника на ноги, чтобы он мог обходиться без меня, это дает мне силы. А еще хочу дождаться Победы. Если не верить в Победу - ее не будет", – говорит Владислав.

Смотрите и слушайте историю.

История Владислава из Константиновки вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.