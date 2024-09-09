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Отдых и оздоровление детей, пострадавших от войны: продолжается регистрация на "Блогер Кемп" Фонда Ахметова

Понедельник 09 сентября 2024 18:48
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Отдых и оздоровление детей, пострадавших от войны: продолжается регистрация на "Блогер Кемп" Фонда Ахметова Фото: регистрация на "Блогер Кэмп" Фонда Ахметова продолжается (Питер Джордан)
Автор: Александр Мороз

До 20 сентября дети от 10 до 16 лет, пострадавшие в результате войны в Украине, могут зарегистрироваться на осеннюю смену "Блогер Кэмп".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Это бесплатное оздоровление, отдых и психологическая реабилитация в формате детского лагеря проекта "Мирный отдых детям Украины" от Фонда Рината Ахметова. Смена продлится с 18 по 27 октября 2024 года.

Количество мест ограничено. Успейте зарегистрироваться по ссылке.

Принять участие в проекте могут:

  • дети, которые были незаконно вывезены в РФ и удалось вернуть в Украину;
  • дети, потерявшие родителей во время войны;
  • дети из приемных семей и детских домов семейного типа;
  • дети опекунов и усыновителей;
  • дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;
  • дети с деоккупированных территорий;
  • дети, пострадавшие от боевых действий.

Приоритет при отборе участников будет предоставляться детям, не участвовавшим в проекте в течение 2023 и 2024 годов.

Проект "Мирный отдых детям Украины" от Фонда Рината Ахметова поддерживает молодежь, которая верит в будущее своей страны и помогает ребятам раскрыть и развивать свой потенциал. На каждой смене дети и подростки получают новые навыки и знания, в частности, учатся быть блоггерами, занимаются творчеством, посещают мастер-классы известных экспертов и знакомятся с миром профессий.

На переменах с детьми работают квалифицированные психологи, прошедшие обучение Фонду Рината Ахметова по программе "Травма войны", а также наставники и команда Фонда. Они помогают молодежи справляться со стрессом и последствиями пережитого во время войны, преодолевать страхи и обретать уверенность в своем будущем.

Благодаря проекту почти 5000 детей со всей страны отдохнули, оздоровились и получили психологическую помощь.

Для всех украинских детей и подростков Фонд Рината Ахметова реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты. За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.

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Ринат Ахметов Вторжение России в Украину
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