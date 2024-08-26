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"Отписалась от новостей": известная блогерша возмутила словами о страхе и тревогах в день ракетного удара

Понедельник 26 августа 2024 12:15
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"Отписалась от новостей": известная блогерша возмутила словами о страхе и тревогах в день ракетного удара Анастасия Скальницкая (фото: instagram.com/skalnytska.n/)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Настя Скальницкая, проживающая под Киевом и воспитывающая двоих детей, поделилась мыслями относительно тревог, страха и войны. В день массированной ракетной атаки по Украине она решила заявить, что ей "легче жить" без новостей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Скальницкой.

Так, сначала блогерша показала, что она и ее семья спускалась в подвал. А потом Скальницкая заявила, что часто спорит со своим мужем из-за воздушных тревог.

Она уверяет, что у нее нет ни страха, ни паники. При этом Настя "давно отписалась от Telegram-каналов и новостей", потому что так ей "легче жить" и вообще она верит в лучшее.

По словам блогерши, в начале полномасштабной войны РФ против Украины она находилась в Николаеве, где "всех успокаивала". А теперь же она советует "выбрать путь, который вас сохранит не только физически, но и морально".

"Да, я не хочу ставить на стоп жизнь", - заявила Скальницкая.

&quot;Отписалась от новостей&quot;: известная блогерша возмутила словами о страхе и тревогах в день ракетного удара

&quot;Отписалась от новостей&quot;: известная блогерша возмутила словами о страхе и тревогах в день ракетного удара

Известная блогерша возмутила сеть (скриншоты)

В комментариях фаны не скрывали, что слова Насти не все оценили. Также блогерше напомнили, что она сама рекламировала новостные паблики, а сейчас говорит, что ничего не читает. Пользователи пишут:

  • "Вы можете не бояться, но ответственность за детей! Надо прятаться!"
  • "Настя, извините, но вы часто рекламируете телеграмм-канал, которым вы вроде бы пользуетесь... Но вы сейчас пишете, что давно отписались"
  • "А мы, значит, что? Л*хи?".

Более того, в комментариях появилась пользовательница, которая упрекнула Скальницкую за слова о Николаеве. Она показала скриншоты переписки с блогершей, когда та отказалась помогать военным.

&quot;Отписалась от новостей&quot;: известная блогерша возмутила словами о страхе и тревогах в день ракетного удара

Скальницкую раскритиковали в сети (скриншот)

После этого Настя написала о "других смыслах" и посоветовала подписчикам найти психолога или силы для позитивного мышления.

По словам блогерши, она уже боится писать что-то в Instagram, ведь там ее мнения могут осудить. Впрочем, в Telegram она все равно продолжает делиться размышлениями.

&quot;Отписалась от новостей&quot;: известная блогерша возмутила словами о страхе и тревогах в день ракетного удара

Псты Скальницкой (скриншот)

К слову, недавно звезда сериалов Анастасия Цымбалару раскрыла секрет стройного тела.

Кроме этого, ранееэ патажная блогерша Монро рассказала о борьбе с алкоголизмом.

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