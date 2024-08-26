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"Відписалася від новин": відома блогерка обурила словами про страх та тривоги в день ракетного удару

Понеділок 26 серпня 2024 12:15
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"Відписалася від новин": відома блогерка обурила словами про страх та тривоги в день ракетного удару Анастасія Скальницька (фото: instagram.com/skalnytska.n/)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Настя Скальницька, яка мешкає під Києвом та виховує двох дітей, поділилася думками щодо тривог, страху та війни. В день масованої ракетної атаки по Україні вона вирішила заявити, що їй "легше жити" без новин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Скальницької

Так, спочатку блогерка показала, що вона та її родина спускалася в підвал. А потім, Скальницька заявила, що часто сперечається зі своїм чоловіком через повітряні тривоги.

Вона запевняє, що в неї немає ані страху, ані паніки. При цьому Настя "давно відписалася від Telegram-каналів та новин", бо так їй "легше жити" і взагалі вона вірить в найкраще.

За словами блогерки, на початку повномасштабної війни РФ проти України вона перебувала у Миколаєві, де "всіх заспокоювала". А нині ж вона радить "обрати шлях, який вас збереже не тільки фізично, але й морально".

"Так, я не хочу ставити на стоп життя", - заявила Скальницька.

&quot;Відписалася від новин&quot;: відома блогерка обурила словами про страх та тривоги в день ракетного удару

&quot;Відписалася від новин&quot;: відома блогерка обурила словами про страх та тривоги в день ракетного удару

Відома блогерка обурила мережу (скріншоти)

У коментарях фани не приховували, що слова Насті оцінили не всі. Також блогерці нагадала, що вона сама рекламувала новинні пабліки, а нині каже, що нічого не читає. Юзери пишуть:

  • "Ви можете не боятися, але відповідальність за дітей! Треба ховатися!"
  • "Настя, вибачте, але ви часто рекламуєте телеграм-канал, яким ви начебто користуєтесь... Але ж ви зараз пишете, що давно відписались"
  • "А ми, виходить, що? Л*хи?".

Ба більше, у коментарях з'явилася користувачка, яка дорікнула Скальницьку за слова про Миколаїв. Вона показала скріншоти листування з блогеркою, коли та відмовилася допомагати військовим.

&quot;Відписалася від новин&quot;: відома блогерка обурила словами про страх та тривоги в день ракетного удару

Скальницьку розкритикували в мережі (скріншот)

Після цього Настя написала про "інші сенси" та порадила підписникам знайти психолога або сили для позитивного мислення.

За словами блогерки, вона вже боїться писати щось в Instagram, адже там її думки можуть засудити. Втім, у Telegram вона все одно продовжує ділитися роздумами.

&quot;Відписалася від новин&quot;: відома блогерка обурила словами про страх та тривоги в день ракетного удару

Дописи Скальницької (скріншот)

До слова, нещодавно зірка серіалів Анастасія Цимбалару розкрила секрет стрункого тіла.

Окрім цього, раніше епатажна блогерка Монро розповіла про боротьбу з алкоголізмом.

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