RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известного журналиста застрелили во время прямого эфира (фото)

Все произошло в прямом эфире (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

На Филиппинах жестоко убили известного журналиста. Мужчину, который проводил прямой эфир на радио, застрелили.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Independent.

Жестокое убийство в прямом эфире - что известно

5 ноября в провинции Филиппин, на Западном Миссамисе, двое мужчин ворвались в дом радиоведущего - 57-летнего Хуана Джумалона, проводившего в то время прямой эфир.

Журналист, известный как диджей Джонни Уокер, сделал у себя дома офис и выходил прямо оттуда в эфиры на

Журналист был известен на Филиппинах (фото: twitter.com/altermidy)

Один из мужчин достал оружие и выстрелил в журналиста, после чего нападавшие скрылись. Перед этим один из мужчин сорвал с тела радиоведущего ожерелье. Все это происходило в прямом эфире. Родственники Джумалона сразу же отвезли его в больницу, но тот погиб от полученного ранения.

Что известно о нападающих

В полиции считают, что мужчины могли знать, как живет журналист, или же планировали убийство заранее. Они открыли железные ворота и ворвались на радиостанцию, в дом погибшего.

Все происходило в прямом эфире (скриншот)

Напомним, ранее стало известно, чтона войне с Россией погиб известный журналист .

Также мы рассказывали, что в Одессе умер военный, которого зверски избили неделю назад .

Читайте РБК-Украина в Google News