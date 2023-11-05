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Відомого журналіста застрелили під час прямого ефіру (фото)

Усе відбулося у прямому ефірі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

На Філіппінах жорстоко вбили відомого журналіста. Чоловіка, який проводив прямий ефір на радіо, застрелили.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Independent.

Жорстоке вбивство у прямому ефірі - що відомо

5 листопада у провінції Філіппін, на Західному Місамісі, двоє чоловіків увірвалися до будинку радіоведучого - 57-річного Хуана Джумалона, який у той час проводив прямий ефір.

Журналіст, відомий як діджей Джонні Вокер, зробив у себе вдома офіс та прямо звідти виходив в ефіри на 

Журналіст був відомим на Філіппінах (фото: twitter.com/altermidy)

Один з чоловіків дістав зброю та вистрілив у журналіста, після чого нападники втекли. Перед цим один з чоловіків зірвав з тіла радіоведучого намисто. Усе це відбувалося у прямому ефірі. Родичі Джумалона одразу відвезли його до лікарні, але той загинув від отриманого поранення.

Що відомо про нападників

У поліції вважають, що чоловіки могли знати, як живе журналіст, або ж планували вбивство заздалегідь. Вони відчинили залізні ворота та увірвалися до радіостанції, вдома у загиблого.

Усе відбувалося у прямому ефірі (скріншот)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на війні з Росією загинув відомий журналіст.

Також ми розповідали, що в Одесі помер військовий, якого по-звірячому побили тиждень тому.

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