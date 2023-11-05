Відомого журналіста застрелили під час прямого ефіру (фото)

На Філіппінах жорстоко вбили відомого журналіста. Чоловіка, який проводив прямий ефір на радіо, застрелили.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Independent.
5 листопада у провінції Філіппін, на Західному Місамісі, двоє чоловіків увірвалися до будинку радіоведучого - 57-річного Хуана Джумалона, який у той час проводив прямий ефір.
Журналіст, відомий як діджей Джонні Вокер, зробив у себе вдома офіс та прямо звідти виходив в ефіри на
Один з чоловіків дістав зброю та вистрілив у журналіста, після чого нападники втекли. Перед цим один з чоловіків зірвав з тіла радіоведучого намисто. Усе це відбувалося у прямому ефірі. Родичі Джумалона одразу відвезли його до лікарні, але той загинув від отриманого поранення.
У поліції вважають, що чоловіки могли знати, як живе журналіст, або ж планували вбивство заздалегідь. Вони відчинили залізні ворота та увірвалися до радіостанції, вдома у загиблого.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на війні з Росією загинув відомий журналіст.
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