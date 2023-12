Известный ютубер назвал лучшие смартфоны 2023 года: сколько они стоят в Украине

Кто такой MKBHD

MKBHD - один из самых популярных техноблогеров в мире. Его настоящее имя - Маркес Браунли (Marques Brownlee), а родился он 3 декабря 1993 года.

Сокращение MKBHD с английского дословно означает "видео Маркеса Браунли высокого качества" (Marquees Brownlee's High Definition Videos).

Американский блогер известен тем, что снимает оригинальные видео, посвященные технологиям и ведет подкаст Waveform.

К YouTube он впервые присоединился 21 марта 2008 года, а первые технологические видео начал загружать в начале 2009 года.

По состоянию на декабрь 2023 года YouTube-канал под названием Marques Brownlee имеет 18 миллионов подписчиков. На WVFRM Podcast в YouTube подписаны более 343 тысяч человек.

Кроме того, ютубер открыл собственный сайт с онлайн-магазином, где можно просмотреть его материалы и приобрести товары в поддержку автора.

Smartphone Awards 2023

В этом году MKBHD представил рейтинг мобильных телефонов под названием Smartphone Awards 2023.

Согласно с ним он выбрал лучшие смартфоны года в 10 основных номинациях.

1. Samsung Galaxy S23 Ultra - лучший большой смартфон (Best Big Smartphone).

2. Asus Zenfone 10 - лучший компактный телефон (Best Compact Phone).

3. iPhone 15 Pro - лучшая камера (Best Camera).

4. Samsung Galaxy A54 - лучший смартфон по цене-качеству (The Value Award).

5. iPhone 15 Plus - лучший аккумулятор (Best Battery).

6. Honor Magic V2 - лучший дизайн (The Design Award).

7. OnePlus Open - лучший складной телефон (Best Foldable Phone).

8. Nothing Phone 2 - лучшее совершенствование (Most Improved).

9. Solana Saga Phone - провал года (Bust of the Year).

10. Google Pixel 8 - лучший смартфон года (Best of the Year).

Стоимость смартфонов-победителей в Украине

Лучший большой смартфон - Samsung Galaxy S23 Ultra - в Украине стоит от 32 270 грн.

Лучший компактный телефон - Asus Zenfone 10 - можно приобрести по цене от 24 943 грн.

Телефон с лучшей камерой - iPhone 15 Pro - стоит в Украине от 43 840 грн.

Лучший смартфон по цене-качеству - Samsung Galaxy A54 - стартует от 12 900 грн.

Смартфон с лучшим аккумулятором - iPhone 15 Plus - можно купить по цене от 36 744 грн.

Телефон с лучшим дизайном - Honor Magic V2 - в Украине стартует от 13 999 грн. Однако найти эту модель практически невозможно, поскольку (согласно информации разных источников) она была снята с производства.

Лучший складной телефон - OnePlus Open - можно приобрести по цене от 82 080 грн.

Телефон, претерпевший лучшее усовершенствование, - Nothing Phone 2 - стоит в Украине от 20 900 грн.

Провал года - Solana Saga Phone - в Украине найти практически невозможно. Согласно информации в сети, его стоимость подскочила до невероятных почти 5 000 долларов.

Лучший смартфон года - Google Pixel 8 - в Украине стоит от 22 860 грн.

