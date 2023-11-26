Известный ведущий вступил в ряды ВСУ: что известно

Известный украинский ведущий Radio ROKS Сергей Зенин присоединился к ряду защитников нашего государства и ушел в ВСУ. Этим поступком он действительно удивил многих.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Radio ROKS в Facebook.
На самом деле многие украинские знаменитости, артисты, ведущие, актеры, режиссеры сейчас служат в ВСУ и защищают нашу страну от врага. Но звезды не перестают удивлять своими смелыми поступками.
Так, стало известно, что ведущий Radio ROKS Сергей Зенин присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.
"Сергей пошел "стрелять из рогатки". Говорит, согласитесь вежливо и слушайте Radio ROKS. Да, завтра Зенин не идет на работу. Он становится в ряды ВСУ. Соня Сотник его провожает и готовит ротацию в эфире. На следующей неделе с 8 до 11 слушайте лучшие фрагменты утреннего шоу. [КАМТУГЕЗА] держит строй!", - написано на Facebook-странице радио.
Сам Сергей пока не сообщил эту информацию официально, однако при нем это уже сделали коллеги. Возможно, мужчина просто не хочет раньше времени рассказывать об этом. А может быть, он уже направляется к фронту и нет времени на интернет.
Однако коллега Зенина София успела сделать пост в Facebook и сказать несколько приятных слов коллеге.
"Теперь официально. Горжусь другом и братом", - написала женщина.
В комментариях люди также пишут приятные слова в адрес Сергея и призывают его беречь себя:
Итак, теперь на одного звездного воина в рядах ВСУ стало больше. Такими поступками можно только восхищаться и гордиться смелостью украинских мужчин, готовых рискнуть своей жизнью ради жизни миллионов.
Сергей Зенин ушел в ВСУ (фото: facebook.com/zenindj)
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