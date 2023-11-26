Известный ведущий вступил в ряды ВСУ: что известно

Известный украинский ведущий вступил в ряды ВСУ

На самом деле многие украинские знаменитости, артисты, ведущие, актеры, режиссеры сейчас служат в ВСУ и защищают нашу страну от врага. Но звезды не перестают удивлять своими смелыми поступками.

Так, стало известно, что ведущий Radio ROKS Сергей Зенин присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.

"Сергей пошел "стрелять из рогатки". Говорит, согласитесь вежливо и слушайте Radio ROKS. Да, завтра Зенин не идет на работу. Он становится в ряды ВСУ. Соня Сотник его провожает и готовит ротацию в эфире. На следующей неделе с 8 до 11 слушайте лучшие фрагменты утреннего шоу. [КАМТУГЕЗА] держит строй!", - написано на Facebook-странице радио.

Сам Сергей пока не сообщил эту информацию официально, однако при нем это уже сделали коллеги. Возможно, мужчина просто не хочет раньше времени рассказывать об этом. А может быть, он уже направляется к фронту и нет времени на интернет.

Однако коллега Зенина София успела сделать пост в Facebook и сказать несколько приятных слов коллеге.

"Теперь официально. Горжусь другом и братом", - написала женщина.

В комментариях люди также пишут приятные слова в адрес Сергея и призывают его беречь себя:

"Почет и почет"

"Серега, береги себя!!!"

"Пусть Господь хранит"

"Берегите себя, Сергей! Спасибо!"

"Будь быстрым!"

"Береги себя друг!".

Итак, теперь на одного звездного воина в рядах ВСУ стало больше. Такими поступками можно только восхищаться и гордиться смелостью украинских мужчин, готовых рискнуть своей жизнью ради жизни миллионов.

Сергей Зенин ушел в ВСУ (фото: facebook.com/zenindj)