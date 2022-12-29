Известный украинский певец попал в ужасное ДТП: все детали и фото
Известный украинский исполнитель MELOVIN попал в ДТП. Во время движения он столкнулся с другим автомобилем на дороге. Обе машины получили повреждения, однако сам певец отделался легкими травмами.
Об этом он рассказал в своем Instagram.
Что произошло со звездой
Вечером 28 декабря Константин Бочаров, больше известный как MELOVIN, попал в ужасное ДТП. Он столкнулся с другим водителем прямо на дороге. Первые фотографии с места происшествия исполнитель показал в соцсетях.
Меловин попал в ДТП (фото: instagram.com/melovin_official)
Доподлинно неизвестно, что именно вызвало аварию и кто из двух водителей виноват. Однако артист убеждает поклонников, что он цел и здоров.
"Отпраздную этот день как еще один День Рождения. Голова болит и колено. Но спасибо вселенной, что жив", - написал он.
Больше никаких комментариев ни сам MELOVIN, ни его команда не давали.
Ранее Константин Бочаров рассказал об издевательствах Оксаны Марченко на шоу "Х-Фактор".
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