ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Известный украинский певец попал в ужасное ДТП: все детали и фото

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 10:29
Известный украинский певец попал в ужасное ДТП: все детали и фото Украинский певец MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Юлия Гаюк

Известный украинский исполнитель MELOVIN попал в ДТП. Во время движения он столкнулся с другим автомобилем на дороге. Обе машины получили повреждения, однако сам певец отделался легкими травмами.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

Что произошло со звездой

Вечером 28 декабря Константин Бочаров, больше известный как MELOVIN, попал в ужасное ДТП. Он столкнулся с другим водителем прямо на дороге. Первые фотографии с места происшествия исполнитель показал в соцсетях.

Известный украинский певец попал в ужасное ДТП: все детали и фотоИзвестный украинский певец попал в ужасное ДТП: все детали и фото

Меловин попал в ДТП (фото: instagram.com/melovin_official)

Доподлинно неизвестно, что именно вызвало аварию и кто из двух водителей виноват. Однако артист убеждает поклонников, что он цел и здоров.

"Отпраздную этот день как еще один День Рождения. Голова болит и колено. Но спасибо вселенной, что жив", - написал он.

Больше никаких комментариев ни сам MELOVIN, ни его команда не давали.

Ранее Константин Бочаров рассказал об издевательствах Оксаны Марченко на шоу "Х-Фактор".

Читайте также, что было между певцом и его партнершей на "Танцах со звездами".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП MELOVIN Шоу-бизнес звезды шоу-бизнеса