MELOVIN заявив про знущання з боку Оксани Марченко на Х-факторі

MELOVIN, який прославився завдяки шоу Х-Фактор, розповів, яка насправді Оксана Марченко, дружина Медведучка. Артист каже, що образ милої, душевної і підтримуючої телеведучої був зруйнований для нього ще тоді, в 2015 році.

Про це артист розповів у своєму Instagram .

За словами MELOVINа, Марченко допускала глузування, жартування і уїдливі коментарі стосовно його зовнішності.

"Лінзи, татуювання... мене назвали сатаністом і що я не від Бога. При всіх моїх друзях почали вичитувати, як свою власну дитину", - написав артист.

Ще тоді, в 2015-му, образ душевної і райдужної ведучої був розбитий для нього ще до включення камер.

Тоді образи артист не затаїв. Вони навіть вітали один одного зі святами всі ці роки. Тепер же у MELOVINа "склався пазл".

"Просто, тільки зараз у мене нарешті склався пазл актриси без Оскара. Колись обіймаючи діток, зараз сидіти і спостерігати як на твоїй землі їх безжально вбиває кум", - додав він.