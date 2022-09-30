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Известный украинский актер и воин ВСУ попал в ДТП (фото)

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Пятница 30 сентября 2022 13:02
Известный украинский актер и воин ВСУ попал в ДТП (фото) Фото: Павел Алдошин попал в ДТП (instagram.com paldoshyn)
Автор: Анна Шиканова

Украинский актер Павел Алдошин, исполнитель главной роли в фильме "Снайпер. Белый ворон" и боец ВСУ, попал в аварию. Его мотоцикл столкнулся на дороге с лосем.

Об этом Павел Алдошин рассказал на своей странице в Instagram.

По словам артиста, он ехал по дороге на мотоцикле со скоростью 67 км/в час. В этот момент его догнал лось. Вероятно, животное выбежало на дорогу, и Алдошин не справился с управлением.

"Так вот. Лось меня нашел. Я не понимаю, каким образом, но лось меня нашел, и это произошло в тылу. Короче, лось исчез. Ответственность на нем. Мое тело нормально. Мотоцикл на помойку. Скорость 67 километров в час. Я не гонщик, если что", - сообщил актер.

Также он добавил, что ждет УЗИ, так как все-таки пострадал во время аварии. Есть угроза внутренним органам.

Известный украинский актер и воин ВСУ попал в ДТП (фото)

Павел Алдошин - украинский актер театра и кино, родом из села Семихатки под Геническом. Часть его семьи сейчас находится в оккупации, но маму в начале лета Алдошин смог вывезти.

Известный украинский актер и воин ВСУ попал в ДТП (фото)

Фото: Павел Алдошин (instagram com paldoshyn)

Сам артист в начале полномасштабного вторжения отправился в ВСУ, чтобы защищать родную страну.

За 10-летнюю карьеру актера, он успел сняться в 11 проектах, в том числе в фильмах "Немая", "Соленая карамель", "Игры детей старшего возраста", "Моя настоящая мама" и в фильме "Снайпер. Белый ворон", где сыграл главную роль.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что фильм "Снайпер. Белый ворон" номинирован на престижную кинопремию.

А еще писали о том, что Слепаков покинул Россию навсегда.

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