Известный певец признался, что ему писала Тина Кароль: "Д*бил"

Певец Никита Ломакин участвовал в шоу "Голос країни-11", его звездной тренершей была Тина Кароль. И оказалось, что однажды он "нарвался" на ее критику.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Ломакин рассказал в новом выпуске шоу "Тур зірками", уже вышедшем на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Так, у Никиты спросили, слышал ли он истории о характере Кароль и сталкивался ли он с ним во время работы с певицей. В шоу-бизнесе ходят слухи, что Тина якобы может быть требовательной или демонстрировать всем вокруг свое плохое настроение.

Впрочем, Ломакин сказал, что не может подтвердить эти слухи. Хотя однажды он все же получил от Кароль критику.

"Она мне однажды на "Голосі країни" написала мне: "Д*бил". Но я там реально напоров... Я вышел на сцену и забыл надеть наушники, в результате ничего не слышал. И я ей это написал", - вспомнил Ломакин.

Никита подробно описал свою проблему. Но в ответ он получил только одно слово. Впрочем, артист не обиделся на Кароль.

"Она написала: "Д*бил". Просто одним словом... А так вообще Тина очень сильно духовный и мудрый человек, поэтому все, что она говорит, оно имеет сокровенный смысл, его нужно понимать просто", - рассказал певец.

"Ко мне она никогда не относилась как-то плохо. И истории, которые я тоже слышал, я их на себе не видел", - добавил он.

На шоу "Голос країни" Ломакин дошел до четвертьфинала. Он выступил с песней Ирины Билык, но ему не хватило баллов для того, чтобы пройти дальше. После этого он не отказался от желания строить карьеру и стал записывать новые песни.