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Киркоров чуть не изнасиловал певца-подростка. Ломакин раскрыл детали инцидента с путинистом (видео)

Суббота 14 сентября 2024 13:01
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Киркоров чуть не изнасиловал певца-подростка. Ломакин раскрыл детали инцидента с путинистом (видео) Ломакин едва не оказался с Киркоровым наедине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинский певец Никита Ломакин вспомнил, как чудом спасся от путиниста Филиппа Киркорова, потому что тот очень хотел устроить с ним встречу в гостиничном номере. Тогда ему было всего 15 лет.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), детали скандального инцидента, которое могло закончиться изнасилованием, Ломакин раскрыл в интервью Алексею Суханову.

"Я в том возрасте вообще не знал о том, что в мире существуют люди, которые, ну, такие. Я просто ребенком был. Но потом, когда я посмотрел, уже когда я узнал и вспомнил, как он на меня смотрел, я такой: а, да это не просто его такой особый взгляд", - вспомнил певец.

"Он намекает на что-то ребенку, а я не понимаю, потому что это вообще не в моей вселенной", - добавил он.

По словам артиста, однажды Киркоров подошел к нему со своим охранником. Это произошло после одного из эфиров проекта "Х-фактор", в котором он участвовал. Путинист начал делать ему комплименты, а затем заявил, что тот "вытащил золотой билет".

Киркоров чуть не изнасиловал певца-подростка. Ломакин раскрыл детали инцидента с путинистом (видео)

Никита Ломакин (скриншот)

Киркоров уверял Ломакина, что все, кому он такое говорил, потом якобы становились очень успешными. Также скандальный артист пригласил юного певца на концерт в Ялте.

Ломакин тогда сильно обрадовался. Он думал, что встреча с Киркоровым действительно сделает его популярным. О чем-то плохом Никита даже не догадывался. Хотя его пытались об этом предупредить. Директор детской студии, в которой он учился, сразу начала говорить, что Киркоров опасен.

"Ты что! Он же гей и педофил. Никита, осторожно!" - вспомнил слова женщины артист.

Но он не поверил и отправился в Ялту. Когда он приехал, люди из команды Киркорова начали ему говорить странные вещи. Они уверяли, что Никита должен "что-то попить, уснуть", а затем "даже не понять, как это делается".

Тогда Ломакин начал волноваться и понемногу догадываться, о чем вообще идет речь.

Киркоров чуть не изнасиловал певца-подростка. Ломакин раскрыл детали инцидента с путинистом (видео)

Ломакин вспомнил о неприятном инциденте с Киркоровым (скриншот)

"Филипп не хотел, чтобы я шел к нему с друзьями и так далее Он сказал: "Нет, у нас встреча с тобой только, один на один", - вспомнил Никита.

Директор его студии, знавшая концертного директора Киркорова, попыталась его спасти. Человек, который работал на путиниста, сказала, чтобы Ломакин звонил маме и звал ее в Ялту, якобы ее зовет сам Филипп.

"Будет с тобой все хорошо. Будешь с мамой, он тебе ничего не сделает", - уверял директор Киркова.

К счастью, мать Ломакина быстро приехала. Она не знала, что происходит. Она даже пошла с ним в номер к Киркорову, чтобы подарить ему цветы. Когда же Филипп увидел, что подросток пришел с мамой, он был ошарашен и пытался скрыть эмоции. И в тот момент из туалета вышел Сергей Соседов.

Киркоров чуть не изнасиловал певца-подростка. Ломакин раскрыл детали инцидента с путинистом (видео)

Ломакин рассказал о встрече с Киркоровым и Соседовым (скриншот)

"Я не знаю, до сих пор не могу себе представить. Вот что было бы вообще с моей жизнью", - заявил Ломакин.

После этого, примерно через месяц после концерта, на котором Никита чудом избежал "приватной" встречи с артистом, тот ему позвонил. Киркоров спрашивал, как у Ломакина дела.

Никита не сумел поставить его на место, потому что был юным и стеснялся. Вместо этого он рассказал, что сейчас занимается карьерой и собирает деньги на клип. В ответ Ломакин услышал странную тираду.

Филипп сказал, что "путь артиста очень тяжелый, а шансов практически нет". И Киркоров просил Ломакина помнить, что когда ему будет тяжело, он якобы может обратиться к "тяжелой артиллерии". Речь шла о том, что певец должен попросить путиниста о помощи.

По словам певца, сейчас, когда он поднял тему неадекватного поведения Киркорова с детьми, он получил сообщения. Люди, которые в детстве были артистами, танцорами и просто причастны к шоу-бизнесу, знали обо всем этом.

"Все знают, что внутри Киркоров многое мутит такого", - заявил Никита.

К слову, ранее Олег Боднарчук высмеял Тину Кароль.

Кроме того, недавно бывшая Остапчука призналась, что до сих пор носит его фамилию.

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