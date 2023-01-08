Известный российский актер готов убивать оккупантов на фронте. Даже своих коллег

"Ничего, кроме ненависти, к людям по ту сторону фронта я не чувствую"

Знаменитость рассказал, что у него есть друзья-украинцы, рассказы которых о реалиях войны в Украине его шокируют. Сейчас он испытывает только ненависть к оккупантам.

"У меня очень близкая подруга из западной Украины. Мы с ней разговариваем, и она говорит: "Сейчас, подожди, мне пишет мама, у них снова выключили свет". Или мне пишет подруга, она не может подняться на 32-й этаж, потому что нет электричества. Или она рассказывает, как она уезжала из Мариуполя. И в этот момент я понимаю, что ничего, кроме ненависти, к людям с той стороны фронта я не чувствую", - говорит 39-летний актер.

Пошел бы воевать против россиян

По словам Артура, если бы ему пришлось воевать, он был бы на стороне Украины.

"Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья, которые из ни*уя почему-то пошли убивать", - добавил он.

Актер говорит, если бы ему пришлось столкнуться со своими коллегами как противниками на фронте, он бы не сомневался

"Справедлива ли эта смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения", - сказал Смольянинов.

Кто такой Артур Смольянинов

Он - российский актер театра и кино. Стал известен благодаря ролям в таких лентах, как "Штрафбат", "9 рота", "Елки", "Белая гвардия", "Жара" и другие.

Смольянинов выступил против вторжения России в Украину в 2022 году. В октябре на актера было заведено административное дело о "дискредитации" российской армии.