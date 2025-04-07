Врач Йельского университета не мылся 8 лет. И вот почему он советует делать вам так же

Известный врач ошеломил заявлением, сказав, что не нужно принимать душ очень часто. Такое заявление вызвало оживленные дебаты в соцсетях.

Почему известный медик настаивает отказаться от душа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Почему врач призывает не принимать душ часто?

Врач по здравоохранению и преподаватель Йельского университета Джеймс Хамблин поделился личным и профессиональным опытом ежедневного использования гигиенических средств, бросая вызов общепринятым представлениям о чистоте.

Хамблин перестал принимать душ более восьми лет назад, не потому, что это радикальная или импульсивная мера, а в результате глубоких размышлений о влиянии средств гигиены на нашу кожу.

По его словам, чрезмерное использование мыла, шампуней и дезодорантов изменяет микробиом кожи, экосистему, состоящую из полезных бактерий, которые помогают поддерживать баланс кожи. Этот микробиом необходим для защиты от инфекций и поддержания общего здоровья нашей дермы.

В начале Хамблин пережил то, что он описывает как фазу адаптации. В течение первых нескольких месяцев без регулярного душа он заметил усиление запаха своего тела. Однако со временем этот запах исчез.

В нескольких интервью он объяснил, что его тело приспособилось к новому образу жизни, и теперь он чувствует себя более здоровым и сбалансированным. Его нынешняя рутина основывается исключительно на использовании воды для очистки, полностью избегая мыла и других химикатов.

Наиболее провокационным утверждением медика является то, что "мы моемся по привычке", что свидетельствует о том, что многие люди придерживаются этой практики не потому, что это необходимо с медицинской точки зрения, а потому, что этого требуют социальные нормы.

Эта идея бросает вызов устоявшимся представлениям о личной гигиене и поднимает важные вопросы о том, как мы определяем "чистое".

В своей книге под названием "Чистота: новая наука о коже" Хамблин продолжает этот подход, ставя под сомнение современные стандарты гигиены.

Он утверждает, что чрезмерная чистота может быть вредной для здоровья кожи, и предлагает пересмотреть роль, которую средства гигиены играют в нашей жизни. Благодаря своим исследованиям и личному опыту он стремится способствовать более широкому обсуждению того, как мы заботимся о своей коже и что на самом деле означает быть чистым.

Реакция людей на заявление врача

Реакция общественности была неоднозначной; в то время как одни поддерживают ее инновационный подход и утверждают, что меньше полагаются на химические вещества, другие скептически и даже встревожено относятся к идее отказаться от регулярного душа.

Эта дискуссия освещает не только наши ежедневные практики, связанные с личной гигиеной, но и то, как на эти практики глубоко влияют культурные и социальные нормы.