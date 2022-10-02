Известный французский философ отметил героизм украинских шахтеров

"Мы видели Запорожье, оцепеневшее от шантажа Путина, который разместил свою артиллерию и войска посреди атомной станции. Мы ночевали в Кривом Роге. Через несколько часов после нашего отъезда обстрел дамбы вызвал потоп в районе Любови Адаменко и лишил часть города электричества", - рассказывает публицист.

Отсюда стратегическое значение в этой битве за энергетику, развернутой по всем направлениям, угольных шахт Донбасса. А сейчас шахты Днепропетровщины, где, по его словам, линия фронта для шахтеров проходит на глубине 245 метров под землей.

"Люди с черными лицами крестятся, будто идут на фронт, перед деревянными позолоченными иконами при входе на первый уровень. Через четыре часа на обратном пути шахтеры поют гимн Украины, прежде чем вернуться на свежий воздух", - рассказывает французский философ о спусках и подъемы шахтеров в смену.

Бернар-Анри Леви сравнил героизм украинских шахтеров с событиями мировой войны.

"Битва за уголь во Франции в 1945 году завершила эпопею Сопротивления. Здесь, в Украине, шахтеры - это эпические герои на первой линии в войне, которая разворачивается на земле и под землей", - подытожил он.

Напомним, как сообщалось ранее, шахты компании ДТЭК Рината Ахметова перед отопительным сезоном работают круглосуточно в 4 смены, чтобы обеспечить украинские ТЭС достаточным количеством топлива.