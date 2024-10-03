"Я творю мир": известный блогер сделал циничное заявление о своем "статусе" предателя и дезертира

Блогер Паша Бумчик сделал неожиданное заявление после того, как на фоне побега из Украины оказался в базе "Миротворец" как дезертир и предатель. В частности, он назвал себя "человеком, творящим мир".

Бумчик прокомментировал свое отношение к базе "Миротворец"

"После твоего выхода из Украины тебя внесли в "Миротворец". Ты сейчас понимаешь, какие могут быть последствия? Или это никак не повлияет на твою жизнь?" - спросил у него Тимошенко.

Парень отметил, что ничего не понимает в политике, и высказался об этой базе, исходя только из ее названия.

"Я никогда не разбирался в политике. Ну, я же мир творю. Если я в базе "Миротворец", значит, я творю мир. Какие минусы?" - сказал Паша.

скриншоты из интервью

Кроме того, 27-летний Бумчик рассказал о документах в Европе, которые уже успел сделать.

"Мне говорили, что могут дать политическое убежище из-за того, что меня власть преследует. Документ о том, что мне предоставляют защиту и я могу находиться здесь 90 дней, потом эту защиту продолжат и дадут защиту в той стране, где я хочу быть. По документах все просто", - поделился он.

Напоследок звезда сети озвучил планы своего будущего за пределами Украины. Так, в Европе он планирует заниматься созданием контента.

"Из планов - снимать контент. Я долго не снимал в Украине, потому что была война, и это было как-то не очень кстати, и опасно. Как говорят "не ко времени". А в Европе войны нет, поэтому я смогу создавать контент каждый день: вести стримы на Twitch, показывать свою жизнь, как я справляюсь с трудностями. Буду делать контент в TikTok и Instagram. Потому что сейчас пик. Я не думал, что это так разлетится", - отметил инфлюэнсер. имея в виду свое бегство в Румынию через горы. Путешествие он подробно показывал в блоге.

Бумчик оказался в базе "Миротворца" после бегства из Украины (скриншот)

Бумчик также отметил, что еще не выбрал для себя страну, где хотел бы остановиться. Он уже побывал в Польше, Румынии и Венгрии, но планирует еще немного путешествовать, прежде чем выбрать, где ему будет лучше. Блогер добавил, что себе хочет теплый климат, поскольку зимой его продуктивность значительно снижается.

Напомним, парень получил популярность в 2015 году как автор экстремальных роликов и стримов на Twitch. В 18-летнем возрасте он снял видео, где катается на крыше поезда. Это видео стало вирусным и принесло Паше широкую узнаваемость.