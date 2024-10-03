Блогер-беглец Паша Бумчик сообщил о смерти своего фаната: "Испытывал вину"

Паша Бумчик, который сбежал через горы из Украины , рассказал о гибели своего подписчика. В частности, тот, как оказалось, решил последовать примеру известного экстримальными ивдео блогера: сделал зацеп на мосту, и это привело к падению.

Подписчик Бумчика погиб из-за его видео

Об этом инфлюэнсер заявил в одном из своих интервью. Поклонник звезды соцсетей упал с моста, в результате чего погиб. Сам Бумчик признался, что сначала переживал из-за этого, однако потом пришел к выводу, что его вины здесь нет.

"Была какая-то история. Ко мне подошел человек на "Гулливере" и говорит: "Слушай, из-за тебя мой брат умер". Я спрашиваю: "Как? Почему? Что я сделал? Я же его не убивал". Он говорит: "Он решил сделать зацеп на мосту, как ты, и упал". Я спрашиваю: "А ты где был в этот момент? Почему ты не смотрел за этим? Я ведь не виноват, что ни родители, ни ты за ним не следили. Почему он последовал примеру моему, а не твоему? Ты же более близкий ему человек, чем я", - объяснил свое мнение Бумчик.

"Сначала я чувствовал вину из-за этого, но потом понял, что не виноват. Люди же смотрят всякие фильмы, боевики...", - добавил он. Видео с соответствующим комментарием парня уже появилось в сети.

скриншоты из интервью

К слову, в конце сентября стало известно, что Бумчик сбежал в Румынию через горы, пересек границу незаконно. После этого его внесли в базу "Миротворец", обвинив в дезертирстве, осознанных действиях, направленных на дискредитацию силовых структур Украины и нарушении государственной границы.

"Осознательные умышленные действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины и срыв мобилизационных мер в пользу российско-фашистских захватчиков с целью получения личной финансовой выгоды", - отмечается на сайте "Миротворца".

блогер Паша Бумчик (фото: instagram.com/pashabumchik)

Ранее в блоге Бумчик подробно рассказывал, как пересек украинско-румынскую границу. Он выложил серию stories о своем походе в горы. Взяв все необходимое, парень отправился в лес и транслировал поездку в Instagram.

Накануне, в середине сентября, Паша получил повестку и менее чем через неделю принял решение убегать через горы.

Напомним, Паша Бумчик (настоящее имя - Павел Дволичанский) - уроженец Житомира, получивший популярность в 2015 году. Тогда 18-летний парень проехался на крыше метро, и видео стало вирусным в сети. Сейчас за его страницей в Instagram следят более 400 тысяч пользователей, а у TikTok - почти 200 тысяч.