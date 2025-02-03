Известные подразделения Сил обороны приглашают присоединиться к совместному проекту "Сила дронов"

Кандидатам предлагается заполнить анкету по ссылке.

"Командиры "К-2", "Ахиллес", "Феникс", "Рарог" и "Птицы Мадьяра" объединились в совместный проект "Сила дронов Сухопутных войск". Пять отдельных организмов дронарной субкультуры объявляют беспрецедентный набор личного состава из числа гражданских лиц, военнослужащих по переводу, военнослужащих в СЗЧ", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают преимущества службы в рамках проекта.

"Доверься командирам, которые создали команды с нуля, разросшись из состава одного экипажа до отдельных воинских частей. Они знают свое дело, заботятся о безопасности личного состава и его обеспечения, гарантируют исключительно профессиональное компетентное применение, сопровождение легализации возвращения из СЗЧ, отдельные условия и сроки прохождения БЗВП вместе с профессиональной подготовкой, полное обеспечение средствами и орудиями борьбы", - призывает Мадяр.

"У нас дроны ждут Воинов, а не наоборот", - подчеркивают командиры подразделений.