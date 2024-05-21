Известная украинская актриса показала, как объединить тренды этого сезона в итальянском стиле (фото)

Екатерина Кузнецова показала, как стилизовать трендовые вещи

Екатерина очень модная женщина, ее стиль - это женственный, она всегда нежная, одетая в аккуратные и красивые вещи, делающие ее еще более хрупкой. Это обычно платья, юбки, романтические костюмы, короткие шорты, кофточки.

Но иногда Катя стилизует классику с кэжуал стилем, как, например, ее крайний лук, состоящий из коротких джинсовых шорт светло-серого цвета, белой классической майки, трендовой жилетки молочного цвета и рубашки в клетку коричнево-бежевых оттенках.

Но изюминкой этого образа является молочная шляпа украинского производства, которой у Кузнецовой очень активно интересуются итальянки и делают комплименты.

Екатерина Кузнецова в стильном образе (фото: instagram.com/katykino)

Он действительно очень стильно и интересно дополняет образ, особенно в сочетании с очками и вещами, которые одела Катя.

"Получила так много комплиментов от испанских женщин и не только все спрашивали за мою шляпу, и я с такой гордостью говорила, что это вы "by_n_shop". Девушки, выбирайте украинское", - подписывает свои яркие снимки украинская актриса.

Екатерина Кузнецова в стильном образе (фото: instagram.com/katykino)