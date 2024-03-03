Известная телеведущая откровенно рассказала об отношениях с мужем-военным: "Мы отдаляемся"

Как Хамайко и ее мужа изменила война

По словам ведущей, она стала более прямолинейной. Кроме этого, Хамайко заметила, что сейчас она легче "срывается" там, где раньше могла удержаться, и может расплакаться.

"Единственное, с чем борюсь с первых моментов войны, не хочу быть бесконечно грустной. Потому что я, к сожалению, видела это на своих родных, переживших голод, а потом - войну. И вот это чувство постоянного трагизма и печали в их жизни осталось ", - рассказала артистка.

Хамайко и его муж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

А мужу ведущей, защищавшей Украину на фронте, кажется, что он не изменился. Впрочем, сама Хамайко видит кардинальные перемены. Особенно после того, как на войне погиб сын ее мужа.

"Боль, которую мы переживаем, невыносима… Когда муж вернулся после похорон на фронт, я поняла, что мы отдаляемся друг от друга. Поймала себя на мысли, что, разговаривая по телефону он по большей части молчит. А потом трубка кладется - и все" , - призналась ведущая.

"Человек продолжает жить в тотальной боли. Меня очень пугало его состояние. У детей появились страхи, что папа погибнет. И каждый из них плакал со мной наедине, рассказывая об этом и пытаясь услышать от меня подтверждение, что все будет хорошо, он вернется", - добавила она.

Семья ведущей (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

О чем Хамайко попросила у своего мужа-военного

Ведущая вспомнила, что в тот период ее семья переживала "эмоциональные качели". И тогда она решила, что ей следует что-то изменить.

"Поэтому я начала просить мужа перевестись поближе к нам. Потому что мы рассыпались как семья. Он перевелся. И тогда пришло осознание глубины всех изменений, которые произошли у нас за период войны. Я начала искать военных психологов, убеждать мужа, что это нужно", – призналась Хамайко.

Супруг ведущей сумел найти специалиста, которому сумел довериться. И через два месяца Хамайко заметила результаты. Избранник звезды изменился и стал "другим человеком".

"Знаю, что такие проблемы имеет немало военных - много искалеченных судеб. И я теперь понимаю, почему он не разговаривал. Привык за эти годы все переваривать в себе - свою боль, тяжесть, страдания", - рассказала ведущая.