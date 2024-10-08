Известная певица вспомнила, как ее публично затравили: "Тебя просто смешивают с г*вном

Певица Наталка Карпа рассказала о неприятном инциденте. В 2009 году она получила звание Заслуженной артистки Украины. И когда ее позвали на телешоу, она услышала немало упреков. В частности, ведущие травили звезду за то, что она якобы слишком быстро получила это звание.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Карпа рассказала на шоу "Муз_тренд", которое уже вышло на YouTube.

Скандал с травлей

Так, в прошлом Карпу пригласили на "Интер", где одним из ведущих шоу был российский артист Отар Кушанашвили, известный своим умением остро высказывать мнение и провоцировать споры. Прямо перед камерами он начал шутить, что певица "подозрительно быстро" получила звание Заслуженной артистки, хотя и заверила, что за это не платила.

По словам звезды, это было очень обидно. И на шоу ее позвали, считает артистка, специально для шуток и травли.

"Это то время, когда я очень хотела быть здесь, у себя дома, нужной… Они даже покупают мне билеты на самолет, чтобы я успела прилететь. То есть я им была нужна как мячик этот для отбивки, для битья", - вспомнила Карпа.

"И они начали меня просто грузить: "Кто ты такая, за что твои заслуги?". Честно, когда я вернулась с этого эфира, я чувствовала себя такой избитой собакой", - добавила она.

Наталка Карпа (скриншот)

Но певица поняла, что получали "пинки" просто за то, что она создавала украиноязычный контент, чем занимается и сейчас.

"День-два, я выхожу в Польше на большую сцену, где многие люди подпевают тебе на украинском, а здесь у себя дома, ты сидишь на канале, где тебя просто смешивают с г*вном", - отметила Карпа.

Впрочем, ведущим не удалось сломить певицу. Ее поддержали. Даже незнакомая женщина, увидевшая Карпу после этого шоу, похвалила ее, потому что она "отбивалась" от критики и травли.

"Прошло немного времени, я поняла, что обо мне снова начали говорить. Пусть они говорят хорошо, плохо, но это то, к чему я стараюсь. Я хочу, чтобы украинские песни слышали, знали, и имели возможность их слушать у себя дома", - резюмировала певица.