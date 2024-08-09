Известная писательница сделала громкое заявление о Лине Костенко: "Сталин в миниатюре"

"Может говорить все, что вздумается"

Во время разговора Антонюк вспомнила слова Забужко о феминизме и о том, что писательницам, которые демонстративно от него дистанцируются, она не верит. В пример Эмма привела Костенко.

"Знаете, я давно уже перестала следить за тем, что Лина Костенко говорит и почему она это говорит. Ей сколько там, 94 года. И может говорить все, что ей вздумается. Просто не делайте из этого уроков для себя", - заявила Забужко.

При этом писательница отметила, что критикует Костенко, хотя и делает это нечасто, не потому, что ее опасается. Также Забужко упомянула книгу "Записки українського самашедшого". Этот сборник Костенко выпустила после 20-летнего "молчания".

Забужко раскритиковала Костенко (скриншот)

"Я не часто ее критикую, не вижу поводов что-то критиковать. Последний раз, когда она публиковала что-то, что вызвало какую-то общественную контроверсию, это были эти самые, прости Господи, "Записки самашедшого", - вспомнила Забужко.

"Я отказываюсь это обсуждать. Я извиняюсь, это скорее грустно, и лучше бы она этого не писала, и лучше бы она написала, скажем, какие-то честные воспоминания или еще что-то такое", - добавила она.

"Сталин в миниатюре"

После этого Забужко высказалась о прошлом Костенко. Она заявила, что писательница оказала большое влияние на многих.

"Вам сегодня досталось слабое отражение той абсолютной власти, которую она имела в 80-е годы. Вот в годы моей литературной юности, это был, ну я не знаю, товарищ Сталин в миниатюре. Вот как она скажет, так и будет", - заявила Забужко.

"Вот каждое слово пересказывалось, каждое слово становилось законом, каждое слово было легендой: и кого наказывать, кого помиловать, кому книгу издавать, кого наоборот навеки похоронить, кого никогда не выпускать за границу. Потому что Лина Костенко сказала и иностранная комиссия союза взяла под козырек", - также сказала она.

Лина Костенко (фото: Getty images)

По словам писательницы, у Костенко "реально была магическая власть". Ей якобы "усыпали дорогу от аэропорта розами". По словам Забужко, когда она начинала писать, то в этой сфере была "единственная из своего пола".

"Мне действительно в молодые годы, когда она была вот единственной в культуре, которую я наследую. Вот вы приходите, вы дебютантка, молодая женщина. И здесь, в культуре, есть одна универсальная, знаете, как в христианстве о Деве Марии - единственная из своего пола", - отметила писательница.

"Вот есть единственная своего пола, абсолютно универсальная женская модель, на которую все должны молиться", - вспомнила она.