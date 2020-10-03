Під виглядом антисептиків продають водичку: яким повинен бути склад санітайзера

Ринок буквально переповнений пропозиціями антисептичних засобів – і гелі, і в рідкій формі, і "антисептичний" крем для рук, і пінка, і інші форми цього продукту. Часто цей продукт модифікують – додають запашник, блискітки, барвники та інші інгредієнти, щоб схилити споживача на свою сторону. Однак експерти розповіли, як серед цього різноманіття санитайзерів обрати по-справжньому корисний. Про це пише Medical Xpress.

Експерти радять обирати ті засоби, які містять не менше 60% етилового спирту або 70% ізопропілового спирту. Інші схвалені інгредієнти можуть включати стерильну дистильовану воду, перекис водню і гліцерин.

Не варто купувати антисептики, у складі яких є метанол або 1-пропанол. Ці речовини високотоксичні. Також відмовтеся від санітайзерів для рук, які замість спирту містять бензалконій хлорид, тому що він менш ефективний у боротьбі з бактеріями, мікробами та вірусами.

Фахівці також не рекомендують робити дезінфікуючі засоби в домашніх умовах, оскільки неправильна суміш хімікатів може виявитися неефективною або викликати опіки шкіри.

Експерти підкреслюють, що краще дезінфікуючий засіб - вода і мило. Антисептиками можна користуватися тільки в тому випадку, якщо немає можливості вимити руки під краном.

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