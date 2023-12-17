Откажитесь от этих украшений, если не хотите выглядеть старой. Они добавят вам 20 лет
Украшения могут быть прекрасным дополнением к любому образу, но важно выбирать их с умом. Некоторые аксессуары могут визуально добавить возраст, превращая свою владелицу в старушку.
Какие украшения не стоит носить, если вы хотите выглядеть молодо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.
Какие аксессуары прибавляют возраст
Если вы не хотите выглядеть старше своих лет, при этом оставаясь модной и красивой, вам стоит пересмотреть свои украшения. Откажитесь от массивных аксессуаров, таких как объемные и визуально тяжелые серьги. Они делают ваши уши большими, тянут мочку и добавляют вам минимум 20 лет.
Кроме этого, откажитесь от массивных ожерелий, крупных брошей и украшений с обилием камней. Кроме этого, визуально старят серьги-кольца, которые были невероятно популярны в 90-х.
Также научитесь правильно комбинировать аксессуары. Обилие браслетов уже давно вышли из моды и прибавят вам возраст. Это касается и других украшений - если их много, вы будете выглядеть неопрятной.
Какие украшения старят женщину (фото: freepik.com)
Можно ли женщинам в возрасте носить жемчуг и не вышел ли он из моды
Ожерелья, браслеты и серьги с жемчугом выглядят очень красиво, однако подходят не всем. Как оказалось, женщинам зрелого возраста стоит навсегда отказаться от таких украшений.
Конечно, если вы носите современные аксессуары с жемчугом, которые не выглядят массивными и слишком кричат о своей цене, это правило не для вас. Однако если у вас в шкатулке хранятся серьги с жемчугом, которые достались вам от бабушки или передаются из поколения в поколения - носить их с модными "луками" точно не получится. Вы будете выглядеть старше своего возраста.
Можно ли женщинам в возрасте носить жемчуг (фото: freepik.com)
Как избежать ошибок при выборе украшений
Важно учитывать следующие факторы:
- ваш возраст и стиль - если вы молодая женщина, вам подойдут более легкие и изящные украшения, а если вы зрелая женщина - носите более сдержанные и элегантные аксессуары
- форму вашего лица - если оно у вас круглое, вам подойдут украшения с эффектом визуального удлинения, такие как подвески на колье или длинные серьги. Если у вас треугольное лицо, вам подойдут украшения, которые смягчают угловатые черты - серьги с округлыми формами или колье с крупными бусинами
- цветотип вашей кожи - если он теплый, вам подойдут украшения из золота, если же холодный - серебро или платина.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ваша кожа помолодеет на 20 лет, если вы побалуете ее этим чудо-средством из трех продуктов.
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