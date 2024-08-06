Откажитесь от этого алкоголя и организм скажет вам "спасибо": 5 преимуществ для здоровья

Если отказаться от употребления вина, можно существенно улучшить состояние организма.

Уменьшится вес

Вино можно считать тройной опасностью для веса и талии. К тому же, он повышает аппетит и ослабляет силу воли.

Алкоголь содержит множество калорий. Стандартный бокал вина на 175 мл содержит 133 калории.

Отказ от алкоголя на несколько недель в сочетании со здоровой диетой - хороший способ похудеть. Но отказ от алкоголя может принести пользу вашей талии, ведь это должно упростить выбор здоровой пищи и повысить мотивацию к занятиям спортом.

Улучшится здоровье печени

Печень является органом, выполняющим большую часть тяжелой работы по метаболизму алкоголя.

Степень воздействия алкоголя на печень зависит от человека, но женщины, как правило, подвержены повышенному риску. Хотя цирроз печени может быть наиболее известным заболеванием печени, связанным с употреблением алкоголя.

Впоследствии в печени накапливается рубцовая ткань, которая может привести к циррозу, что угрожает жизни.

Отказ от алкоголя полезен для сердца

Красное вино часто рекомендуется как полезный для сердца напиток, который может снизить риск сердечных заболеваний. Однако некоторые исследования свидетельствуют, что у непьющих меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Никто из медиков не советует никому начинать пить, чтобы снизить риск сердечных заболеваний.

Улучшится сон

Большинство людей, отказавшихся от вина или любого другого алкоголя, стали лучше спать.

Вино и другой алкоголь действует как успокаивающее средство, чтобы быстро уснуть, но затем это приводит к нарушению низкого качества сна позже ночью.

К тому же алкоголь может вызвать бессонницу и дневную сонливость.

Кожа омолодится

Алкоголь ведет к преждевременному старению и может вызвать красноту, появление пятен или опухлость на коже. Однако, когда вы перестанете пить вино, то кожа довольно быстро начинает казаться более яркой, младшей с меньшим количеством высыпаний.