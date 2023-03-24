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Отказалась от такси и ресторанов: дочь Поляковой назвала сумму, которую тратит в Британии

Маша Полякова рассказала о жизни в Великобритании (instagram.com.mashapolyakova)
Автор: Татьяна Самарук

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша рассказала, сколько тратит денег в месяц в Великобритании. Блогерша также рассказала, от чего ей пришлось отказаться.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

Сколько денег тратит

Маша Полякова признается, что с деньгами ей помогают родители, но иногда она тоже зарабатывает - на своем Instagram.

В общем девушка тратит в месяц не менее тысячи фунтов (около 45 тысяч гривен). Она сказала, что в Великобритании просто невозможно жить дешевле.

"У меня это выходит минимум тысяча фунтов. Здесь на меньшую сумму просто невозможно выжить. Я живу в общежитии, его тоже нужно оплачивать. Но у меня очень хорошо сложилось, что я поступила на бесплатную программу для украинцев, поэтому у меня все круто с этим ", - добавила Маша.

Слава Демин и Маша Полякова (скриншот)

Она добавила, что звездная мама дает ей деньги только на базовые нужды. Поэтому, если Маша хочет развлечений, она должна заработать сама.

"Где-то зарабатываю. Если я хочу тусить, то на это мне родители не дают. А вот родители мне дают на еду, на транспорт и так далее", - объяснила она.

От чего девушка отказалась

Кроме того, девушке пришлось отказаться от некоторых вещей, которые раньше были для нее привычны в Украине. В общем, речь идет о такси, магазинах и ресторанах.

"Я всегда ездила в Киеве на такси, здесь я этого не делаю, потому что очень дорого. Во-вторых, это рестораны и магазины. Я очень часто шопилась в Украине, могла зайти в какой-нибудь магазин, что-то себе приобрести, здесь я этого тоже не делаю", - добавила Маша.

Ранее Маша жаловалась на критику из-за фото в купальнике.

Также Полякова жаловалась на проблемы с образованием дочери.

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Оля ПоляковаМаша Полякова