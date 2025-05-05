Открытие века. Ученые случайно нашли новый орган в человеческом теле: и это не шутка

Детали исследования

Группа ученых во время исследования рака простаты в 2020 году команда исследователей из Нидерландского института рака провела серию компьютерной томографии и ПЭТ-сканирований пациентов, которым вводили радиоактивную глюкозу, вызывающую свечение опухолей на снимках - благодаря белку PSMA (который обычно присутствует в клетках рака простаты).

Когда пациентам делали инъекции, их слюнные железы также светились, что привело к открытию новой железы, которую никогда раньше не видели.

Затем они исследовали ткани двух тел людей, которые уже умерли и обнаружили, что структуры были похожи на слюнные железы, расположенные под языком.

Было заявлено, что трубчатая слюнная железа расположена позади носового прохода, вблизи места, где она соединяется с горлом. Эти железы предназначены для "смазывания и увлажнения области горла за носом и ртом".

После исследования 100 пациентов ученые подтвердили, что каждый человек имеет новоназванную железу.

Почему раньше железы не были замечены

Онколог из Нидерландского института рака Ваутер Фогель объяснил, что причина, по которой железы так долго оставались незамеченными, вероятно, заключается в том, что для их обнаружения требуется "очень чувствительная визуализация" и они "не очень доступны".

"У людей есть три пары крупных слюнных желез, но не там. Насколько нам известно, единственные слюнные или слизистые железы в носоглотке микроскопически малы, и до 1000 равномерно распределены по всей слизистой оболочке. Поэтому представьте наше удивление, когда мы их нашли", - сказал он.

Это первое открытие слюнных желез примерно за 300 лет, что делает его очень особенной находкой.

Наличие ранее незамеченных двусторонних макроскопических слюнных желез в носоглотке человека было заподозрено после визуализации с помощью позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии с лигандами мембранного антигена простаты-специфического типа (PSMA ПЭТ/КТ).

После того, как железа была осмотрена, исследователи использовали гистологическое исследование и 3D-реконструкцию, чтобы подтвердить наличие "PSMA-экспрессирующих" желез в этой области.

Таким образом было подтверждено, что тело человека содержит пару ранее недооцененных и клинически значимых макроскопических мест расположения слюнных желез, для которых предлагают название трубчатые железы.