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Открыта регистрация на осеннюю смену "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

Открыта регистрация на осеннюю смену "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова объявил запись на осеннюю смену "Блогер Кемп", которая начнется 20 октября и продлится 10 дней в санатории на живописном Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

К участию в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" приглашаются дети 8-15 лет, пострадавшие от войны в Украине. А именно:

  • дети, которые были незаконно депортированы в РФ и вернулись в Украину;
  • потеряли родителей во время войны;
  • ребята из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновлены;
  • дети, живущие в зонах активных боевых действий;
  • те, кто пострадал в результате боевых действий.

Зарегистрируйтесь одним из двух способов:

  • по телефону бесплатной горячей линии фонда 0 (800) 509 001 (работает с понедельника по пятницу)
  • онлайн по akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Детей посещают эксперты медийной отрасли, которые на собственном опыте знакомят участников смены с миром профессий: ведущего, интервьюера, сценариста, аниматора, режиссера.

Специалисты проводят с детьми интерактивные мастер-классы, много общаются, помогают открыть и развить творческие способности. На каждой смене дети учатся создавать и презентовать собственный блог, овладевая актуальными и модными навыками.

Кроме профессиональных мастер-классов, детей ждет разнообразие веселых игр, движений, танцев, взаимодействия с другими участниками лагеря и командой фонда. И, что очень важно, работа с психологом фонда, специализирующимся на преодолении травм войны.

Участники перемен "Блогер Кемп" возвращаются домой с яркими впечатлениями и знаниями, ощутимым улучшением психоэмоционального состояния, теплыми воспоминаниями и надеждой на счастливое, мирное будущее.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили около 5000 детей со всей страны.

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