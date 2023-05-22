Открыта регистрация на летние изменения для детей "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

К участию в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" приглашаются дети 8-15 лет, пострадавшие от войны в Украине:

- дети, депортированные в РФ и вернувшиеся в Украину;

- дети, потерявшие родителей во время войны;

- дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

- дети на попечении и усыновленные;

- дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

- дети, пострадавшие от боевых действий.

Приоритет будет предоставляться детям, не участвовавшим в проекте в 2022 году. Участие в проекте бесплатное.

Важно: родители/опекуны должны привезти и забрать ребенка в лагерь и из лагеря самостоятельно.

Зарегистрируйтесь до 1 июня 2023 года одним из двух способов:

- по телефону бесплатной горячей линии Фонда 0 (800) 509 001, или

- онлайн на akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Каждая смена "Блогер Кемп" будет ежедневно посвящена новой активности: День творчества, День спорта. Дети будут проводить много времени на свежем воздухе, с новыми друзьями, в играх и развлечениях.

Через всю смену пройдет тема блоггерства - профессионалы медиаотрасли помогут детям научиться создавать, развивать и презентовать собственный блог, реализовать свои творческие способности, а может, и задуматься о выборе будущей специальности или хобби.

К тому же с детьми будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны", наставники и команда фонда.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили более 4700 детей со всей страны.