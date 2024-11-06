Открытые отношения: могут ли они стать решением проблем у многих пар

Открытые отношения в современном мире становятся все более обсуждаемой темой, и некоторые пары действительно находят в них решения для своих проблем. Однако такое решение требует особого подхода, и не каждой паре оно подойдет.

Когда открытые отношения могут быть целесообразными, какие у них преимущества и риски, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Преимущества открытых отношений в паре

Преодоление рутины в отношениях

Для некоторых пар, которые находятся вместе длительное время, открытые отношения могут стать способом преодоления рутинности. Ощущение новизны от встреч с другими людьми может усилить эмоциональную связь между партнерами, обновить их интерес друг к другу и вернуть страсть в длительных отношениях.

Решение проблемы отличий в либидо

Иногда у одного из партнеров более выражено сексуальное желание или большие потребности, чем у другого. В таких случаях открытые отношения могут дать возможность удовлетворить эти потребности, не нарушая гармонию в паре. Это может предотвратить разочарование и напряжение в отношениях.

Потребность в эмоциональном разнообразии

Некоторые люди, естественно, стремятся к новым связям и ощущениям. Для них отсутствие эмоциональной или сексуальной моногамии является нормой и открытые отношения позволяют им строить интимные связи с другими, не ставя под угрозу основные отношения. Главное - чтобы оба партнера разделяли такие взгляды.

Откровенная коммуникация и доверие

Для успешных открытых отношений партнерам необходимо иметь высокий уровень доверия и навыки откровенного общения. Это помогает избежать ревности и сохранить эмоциональную близость.

Если пара может обсуждать свои чувства и устанавливать границы, открытые отношения могут стать жизнеспособным решением.

Риски и возможные трудности:

Ревность и обиды. Открытые отношения могут вызвать сильные эмоции, в том числе ревность и страх потерять партнера.

Эмоциональная нестабильность. Если партнеры не уверены в своих чувствах или не имеют опыта управления сложными эмоциями, такие отношения могут привести к конфликтам.

Разногласия в ожиданиях. Важно, чтобы оба партнера имели общее понимание границ и правил. Если один из партнеров видит открытые отношения как временное решение, а другой - как долговременную стратегию, это может привести к разногласиям.

"Открытые отношения могут стать решением для пар, имеющих высокий уровень доверия и готовых работать над коммуникацией, принимая потребности друг друга. Однако это не универсальная модель - главное, чтобы такое решение отвечало ценностям и желаниям обоих партнеров", - подчеркивает Виталий Курсик.