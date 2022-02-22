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Вчені з'ясували, що бачить людина під час смерті

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Вівторок 22 лютого 2022 22:43
Вчені з'ясували, що бачить людина під час смерті Вчені розповіли, що бачить людина під час смерті (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження та вперше отримали запис активності мозку людини. Зокрема, вони виміряли мозкову активність під час смерті.

Про це пише MedicalXpress.

Зазначається, що запис активного мозку зафіксували на електроенцефалограмі (ЕЕГ) 87-річного пацієнта з епілепсією. За ним безперервно спостерігали, щоб відстежувати напади, але раптово він помер.

Також вчені виміряли 900 секунд мозкової активності під час смерті та зосередили увагу на тому, що сталося за 30 секунд до та після того, як серце перестало битися.

Фахівці з'ясували, що перед смертю в мозку особливо активними були гамма-хвилі. Зазначається, що вони беруть участь у процесах сновидіння, медитації та спогадів.

Що людина бачить під час смерті

Вчені за допомогою генерації коливань з'ясували, що мозок безпосередньо перед смертю може відтворювати спогади про важливі життєві події. До того ж провівши аналіз, вчені дізналися, що навіть коли очі наших близьких закриті й вони готові залишити нас, їхній мозок може відтворювати найприємніші моменти з минулого,

Також фахівці зазначили, що мозок людини здатний скоординовано працювати навіть після того, як через нього перестане циркулювати кров.

Однак, зазначається, що дослідження було проведено за участю лише однієї людини, причому її мозок був пошкоджений епілепсією.

Раніше ми повідомляли, що вчені назвали ознаку в очах, яка сигналізує про ризик передчасної смерті.

Також ми писали, що вчені з'ясували, чому тварини йдуть з дому перед смертю.

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