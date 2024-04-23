"Отобрал телефон, кричал и угрожал". В Киеве экс-депутатку Лесю Оробец чуть не сбил наглый водитель

В Киеве на пешеходном переходе водитель едва не сбил, пытавшуюся перейти дорогу экс-депутатку Лесю Оробец. Более того, мужчина оказался неадекватом, отобрал у нее телефон - кричал и угрожал.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Леси в Facebook.

Детали скандала на Подоле

Инцидент произошел на Подоле у Житнего рынка.

"Сегодня этот достойник чуть не сбил меня на пешеходном переходе на Подоле возле Житнего рынка. Он видел меня, я четко дала понять намерение перейти. Но притормозить, он газовал. Задел пакеты в руках, мне удалось успеть увернуться", - рассказала Оробец.

Когда неадекватный водитель увидел, что Леся снимает на видео номера его автомобиля, быстро выскочил из машины.

Он нагло отнял у женщины телефон, кричал и угрожал. К счастью, телефон удалось вернуть.

Когда Оробец сказала, что вызывает полицию, водитель авто быстро скрылся с места происшествия.

"Я не знаю, что случилось с этим человеком, что в нем столько зла, дерзости и неадекватности. Но такое поведение нужно останавливать. Очень надеюсь на адекватные действия нашей полиции. Наши города должны оставаться при всем безопасными. По этим улицам ходят наши дети, пока родители воюют", - написала экс-депутат.

Леся Оробец выложила фото водителя и его машины и попросила идентифицировать мужчину. Она отметила, что заявление в полицию написала.

Леся Оробец просит идентифицировать наглого водителя (фото: facebook.com/lesyaorobets)

Кто оказался водителем?

В комментариях к сообщению подписчики выяснили, что автомобиль Toyota RAV4 принадлежит госслужащему, автомобиль зарегистрирован в Харькове. Отметим, что данная информация не проверена.