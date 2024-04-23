"Отобрал телефон, кричал и угрожал". В Киеве экс-депутатку Лесю Оробец чуть не сбил наглый водитель
В Киеве на пешеходном переходе водитель едва не сбил, пытавшуюся перейти дорогу экс-депутатку Лесю Оробец. Более того, мужчина оказался неадекватом, отобрал у нее телефон - кричал и угрожал.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Леси в Facebook.
Детали скандала на Подоле
Инцидент произошел на Подоле у Житнего рынка.
"Сегодня этот достойник чуть не сбил меня на пешеходном переходе на Подоле возле Житнего рынка. Он видел меня, я четко дала понять намерение перейти. Но притормозить, он газовал. Задел пакеты в руках, мне удалось успеть увернуться", - рассказала Оробец.
Когда неадекватный водитель увидел, что Леся снимает на видео номера его автомобиля, быстро выскочил из машины.
Он нагло отнял у женщины телефон, кричал и угрожал. К счастью, телефон удалось вернуть.
Когда Оробец сказала, что вызывает полицию, водитель авто быстро скрылся с места происшествия.
"Я не знаю, что случилось с этим человеком, что в нем столько зла, дерзости и неадекватности. Но такое поведение нужно останавливать. Очень надеюсь на адекватные действия нашей полиции. Наши города должны оставаться при всем безопасными. По этим улицам ходят наши дети, пока родители воюют", - написала экс-депутат.
Леся Оробец выложила фото водителя и его машины и попросила идентифицировать мужчину. Она отметила, что заявление в полицию написала.
Леся Оробец просит идентифицировать наглого водителя (фото: facebook.com/lesyaorobets)
Кто оказался водителем?
В комментариях к сообщению подписчики выяснили, что автомобиль Toyota RAV4 принадлежит госслужащему, автомобиль зарегистрирован в Харькове. Отметим, что данная информация не проверена.
- Владелец зарегистрирован в Харькове.
- Камеры должны быть, полиция может все установить.
- Напишите заявление в полицию. Попытка убийства из-за наезда автомобилем, нападения на улицы, была под влиянием алкоголя или наркотиков. У вас есть номер авто и фото, пусть возбудят уголовное дело и ищут сами.
- Надеюсь, что полиция что-нибудь сделает. В любом случае, желаю этому созданию всего худшего.
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