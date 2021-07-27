ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ви бачили котра година? У Києві поліція відмовилася допомагати дівчині, яка потрапила в біду

Новость на русском →
Київ, Вівторок 27 липня 2021 09:26
Ви бачили котра година? У Києві поліція відмовилася допомагати дівчині, яка потрапила в біду Поліція відмовилася допомогти обкраденій дівчині (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві поліція відмовилася допомогти дівчині, у якої вкрали ноутбук.

Про це сама жертва Наталія Вагнер повідомила на сторінці в Facebook.

Дівчині вдалося відстежити місцезнаходження вкраденої техніки, але слідчий поклав трубку і відмовився допомагати їй. Жертва попросила у підписників допомоги й запитала, що ж їй робити.

"Мій вкрадений ноутбук зараз на Лобановського 4-д. Слідчий поліції сказав: "Ви бачили котра година? "і поклав трубку. Що робити?"- запитала Наталя в соцмережі.

Судячи зі скріншоту, вкрадений ноутбук MacBook Air знаходився за адресою Лобановського, 4д.

Ви бачили котра година? У Києві поліція відмовилася допомагати дівчині, яка потрапила в біду

У коментарях підписники Наталії порекомендували їй негайно залучати ще поліцію і їхати за адресою за ноутбуком.

  • Їхати забирати й викликати міліцію!
  • І їхати контролювати самій туди з нарядом. І скаргу на цих написати!!
  • Набрати ще раз. Якщо батарея помре, сигнал буде втрачено. Одне тільки незрозуміло - як поліція у висотці серед ночі його знайде. Ордера на обшук у них немає, а подзвонивши у двері їм або не відкриють, або навіть якщо і відкриють, то не зізнаються в крадіжці.
  • Писати до відповідного органу заяву про бездіяльність представника слідчого органу.
  • Чисто теоретично mac повинен працювати по системі airtag, коли поруч є пристрій підключений до Інтернету/gps — повинен подати більш точний сигнал. Приїхати і потусити десь поруч, з надією, що мак подасть сигнал. І можна включити на ньому пошук, так він себе видасть, можливо, його відкрили на вайфай в кафе.

Як ми раніше писали, в українця за три години вкрали всі гроші з картки і "повісили" кредит.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ полиция
LITE
Свято 27 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 27 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини