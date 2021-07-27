Ви бачили котра година? У Києві поліція відмовилася допомагати дівчині, яка потрапила в біду
У Києві поліція відмовилася допомогти дівчині, у якої вкрали ноутбук.
Про це сама жертва Наталія Вагнер повідомила на сторінці в Facebook.
Дівчині вдалося відстежити місцезнаходження вкраденої техніки, але слідчий поклав трубку і відмовився допомагати їй. Жертва попросила у підписників допомоги й запитала, що ж їй робити.
"Мій вкрадений ноутбук зараз на Лобановського 4-д. Слідчий поліції сказав: "Ви бачили котра година? "і поклав трубку. Що робити?"- запитала Наталя в соцмережі.
Судячи зі скріншоту, вкрадений ноутбук MacBook Air знаходився за адресою Лобановського, 4д.
У коментарях підписники Наталії порекомендували їй негайно залучати ще поліцію і їхати за адресою за ноутбуком.
- Їхати забирати й викликати міліцію!
- І їхати контролювати самій туди з нарядом. І скаргу на цих написати!!
- Набрати ще раз. Якщо батарея помре, сигнал буде втрачено. Одне тільки незрозуміло - як поліція у висотці серед ночі його знайде. Ордера на обшук у них немає, а подзвонивши у двері їм або не відкриють, або навіть якщо і відкриють, то не зізнаються в крадіжці.
- Писати до відповідного органу заяву про бездіяльність представника слідчого органу.
- Чисто теоретично mac повинен працювати по системі airtag, коли поруч є пристрій підключений до Інтернету/gps — повинен подати більш точний сигнал. Приїхати і потусити десь поруч, з надією, що мак подасть сигнал. І можна включити на ньому пошук, так він себе видасть, можливо, його відкрили на вайфай в кафе.
Як ми раніше писали, в українця за три години вкрали всі гроші з картки і "повісили" кредит.