Ви бачили котра година? У Києві поліція відмовилася допомагати дівчині, яка потрапила в біду

У Києві поліція відмовилася допомогти дівчині, у якої вкрали ноутбук.

Про це сама жертва Наталія Вагнер повідомила на сторінці в Facebook.

Дівчині вдалося відстежити місцезнаходження вкраденої техніки, але слідчий поклав трубку і відмовився допомагати їй. Жертва попросила у підписників допомоги й запитала, що ж їй робити.

"Мій вкрадений ноутбук зараз на Лобановського 4-д. Слідчий поліції сказав: "Ви бачили котра година? "і поклав трубку. Що робити?"- запитала Наталя в соцмережі.

Судячи зі скріншоту, вкрадений ноутбук MacBook Air знаходився за адресою Лобановського, 4д.

У коментарях підписники Наталії порекомендували їй негайно залучати ще поліцію і їхати за адресою за ноутбуком.