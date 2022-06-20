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Четверо дітей залишилися сиротами: росіяни розстріляли будинок з танка і кулеметів

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Чернігівська область, Понеділок 20 червня 2022 17:34
Четверо дітей залишилися сиротами: росіяни розстріляли будинок з танка і кулеметів Під Черніговом будинок з людьми розстріляли з танка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Четверо дітей з Чернігівської області залишилися без матері через вторгнення Росії в Україну. Двом старшим сестрам ледь вдалося вижити після того, як окупанти розстріляли будинок з танка, а потім з кулеметів. Зараз вони з сильними опіками проходять лікування в лікарні.

Трагічну історію 18-річної Лілі та 14-річної Ніни розповіли в ТСН.

Окупантів було більше, ніж жителів села

На момент повномасштабного вторгнення росіян в Україну, Ольга разом з дітьми була в селі Велика дорога Чернігівської області. Як розповідає голова села, військових у село зайшло більше, ніж там було жителів.

"У селі у нас 600 людей населення, а їх 700. У кожну хату лізли, як собаки", - сказала вона.

З рідного дому Ольгу, 18-річну Лілю і 14-річну Ніну фактично вигнали - там оселилися окупанти. Ще двоє дітей Ольги на той момент були в Харкові - вони там навчалися.

Ольга забрала дівчаток і перебралася на околицю села, до своїх друзів. А 3 березня прямо до будинку під'їхало два танки та два БТР і без будь-якої причини зупинилися навпроти будинку.

"Я побачила, як вони крутили дулом. І вже просто в отворі дверей побачили хвилю вогню", - розповіла Ліля.

Житловий будинок просто розстріляли з танка

По будинку двічі вистрілили їх танка, а потім випустили кулеметну чергу. Жодної стіни цілої не залишилося. На той момент в будинку було п'ять осіб: Ольга, її дочки Ніна і Ліля і сім'я друзів - Віталій і Людмила.

Будинок спалахнув майже відразу і всі вибиралися з нього як могли - через вікна, дірки в стінах. Ліля вилізла через вікно. Дорослі вийшли останніми й на Ользі згорів весь одяг.

З моторошними опіками, майже без одягу, на холоді та під обстрілами діти та дорослі не могли дістатися до лікарні. Мости зруйновані - швидка до них теж приїхати не могла. У шоковому стані вони прийняли рішення рухатися в бік Ніжина. По дорозі їх підібрала машина швидкої допомоги.

Ніжин був у повній блокаді

Ніжин на той момент був у повній блокаді й все, що могли зробити лікарі в тих умовах - зробили. У дорослих було обпалено близько 80% тіла і в такій ситуації починають відмовляти нирки.

"3 числа дядько Валик помер, першим. Потім 13 березня - мама, і 6 квітня - тітка Люда. Мені здавалося, що все добре, раз ми вилізли, значить ми виживемо", - плаче Ліля.

У 18-річної Лілі обпалено 25% тіла - попечені руки, ноги та обличчя. У 14-річної Ніни - 35%, і, хоча минуло три місяці, руки повністю не розгинаються. Після лікування їй буде потрібна консультація фахівців і реабілітація, щоб зберегти рухливість суглобів.

У дітей залишилася тільки бабуся

У дітей залишилася тільки бабуся, вона стала опікуном. Середніх діток Аню і Юру з Харкова забрали рідні матері та відвезли до Чехії. Ліля і Ніна їхати за кордон не хочуть.

Ліля хоче повернутися додому, хоча там розбиті вікна, двері, немає опалення і потрібен ремонт. Дівчата вірять в перемогу України й в те, що зможуть відновити батьківський дім і знову там жити, разом з молодшими братом і сестрою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Гостомелі людей розстрілював прямо на очах у сусідів.

А також розповідали, що у Бузовій російські окупанти погубили майже цілу сім'ю.

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