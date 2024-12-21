Отдают свою энергию. Какие знаки Зодиака являются наиболее уязвимыми перед энергетическими вампирами

Рак

Он уязвим к энергетическим вампирам, поскольку искренний и заботливый. Рак имеет любящую и материнскую энергию, является естественным "смотрителем", который хочет быть полезным для других и создавать ощущение комфорта и защиты.

Энергетические вампиры тяготеют к Ракам, поскольку чувствуют их сопереживание. Поэтому этому знаку стоит обратить внимание на то, как он чувствует себя после совместного времени с кем-то, определить собственные эмоции и понять, что стоит изменить, чтобы избежать ненужных сценариев.

Дева

Это восприимчивый знак к энергетическим вампирам, поскольку он любит помогать и просто не может остановиться в том, чтобы решать проблемы других. Нет ничего больше, что любит энергетический вампир, нежели бесконечный запас внимания и поддержки.

А потому Девы, которые остаются чрезвычайно яркими и проницательными, являются желанными для энергетических вампиров. Чтобы защититься от них, этому знаку стоит научиться понимать, что им нравится, а что нет, и уметь сказать "нет" энергетическому вампиру, который приходит к ним с бесконечными проблемами и забирает жизненные силы.

Весы

Это - мишень для энергетических вампиров, поскольку они от природы любят людей и ненавидят конфронтацию. Один из самых покладистых знаков Зодиака может терпеть значительное истощение, и такой сценарий становится настоящей находкой для энергетического вампира.

Весы - это о справедливости и гармонии. Они хотят, чтобы везде царило согласие, и все относились друг к другу одинаково хорошо. Поэтому, чтобы защититься от энергетических вампиров, им следует научиться говорить "нет", перестать отвечать на звонки или поддаваться всем требованиям.