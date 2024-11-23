Отдадут последнее. Какие знаки Зодиака - самые преданные друзья

Скорпион

Он очень предан своим близким и сделает для них все возможное. Но ему самому трудно довериться кому-то, ведь Скорпион очень боится предательства. И если вы действительно хотите заслужить доверие этого знака, то скажите ему, что вы честны перед ним и искренни.

Рак

Он готов отдать вам свою рубашку, если вы его об этом попросите. Этот знак абсолютно бескорыстен и предан, и когда дело касается его близких людей, Рак остается для них самым добрым и щедрым.

Козерог

Это один из самых стойких астрологических символов. Он считает дружбу еще одной своей обязанностью, зоной ответственности, которую считает честью иметь. Козерог стремится быть в отношениях преданным, заботливым и честным.

Телец

Он станет одним из самых верных друзей, которые у вас когда-нибудь были. Телец обожает комфорт и последовательность, и в дружбе эти факторы также для него очень важны. Как и Козерог, Телец требовательно выбирает собственное окружение и остается достаточно критичным.