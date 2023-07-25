Чувствуете онемение рук в течение дня? Невролог рассказала, почему это происходит

Для современных людей, которые часто за рулем или с гаджетами, онемение рук и покалывание в кончиках пальцев стало распространенной проблемой. Ее нельзя просто игнорировать, ведь такой симптом может свидетельствовать о серьезных неврологических проблемах.

Как решать такую проблему, рассказала невролог Анастасия Рахнянская на своей странице в Instagram .

О чем говорит онемение рук

В медицинской терминологии это ощущение называют синдромом карпального канала. Он развивается вследствие сжатия срединного нерва.

Анатомически это происходит из-за того, что нерв проходит через своеобразный туннель, образованный костями запястья и связкой. Если сухожилия или ткани в этом канале отекают, возникает боль или покалывание в большом, указательном, среднем и безымянном пальце. Иногда эти ощущения возникают одновременно.

Где расположен срединный нерв (фото: instagram.com/nevrolozhka)

Чаще симптомы синдрома проявляются ночью, таким образом нарушая сон. В течение дня онемение или покалывание может возникнуть во время вождения, держания гаджетов или работы с ними.

Кто попадает в зону риска

Самая высокая вероятность развития синдрома у этих категорий людей:

те, кто работает руками и выполняет повторяющиеся однообразные или сильные сжимающие движения

люди с избыточным весом

больные сахарным диабетом, ревматоидный артрит, гипотиреоз

беременные, однако симптомы проходят после родов

Вместе с тем исследования показывают, что женщины чаще мужчин могут страдать синдромом карпального канала.

Как проверить себя на наличие синдрома

Для этого существует три теста, большинство из которых можно проделать самостоятельно дома.

Тест Фалена

Сложите запястье вместе пальцами вниз и держите их так одну минуту. Если вы чувствуете онемение или покалывание, это может свидетельствовать о наличии синдрома карпального канала.

Тест Тинеля

Для этого вам нужен неврологический молоток. Выведите ладонь в положение к верху и немного опустите. Молотком нужно наносить не сильные удары в местоположение карпального канала. Возникновение боли говорит о наличии синдрома.

Тест Дуркана

Ладонь нужно согнуть в положение 90 градусов. При этом нужно делать небольшие напоры в участке, где связка пересекает срединный нерв. Опять-таки: ощущение онемения может свидетельствовать о синдроме карпального канала.