Удалить ржавчину из противня поможет дешевый продукт: малоизвестный лайфхак

Металлический противень склонен к ржавчине, так как их часто хранят в местах с высоким уровнем влажности. Не просушивание посуды после использования - тоже распространенная ошибка, которая может привести к появлению ржавчины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Tasting Table .

Что поможет

Избавиться от ржавчины можно с помощью картофеля.

В частности, нужно разрезать картофель пополам, затем залить на срез средство для мытья посуды и натереть противень. Для лучшего эффекта можно добавить в такой раствор пищевую соду.

Если моющее средство и сода стерлись из среза картофеля, возьмите второй ломтик и повторите процедуру. В конце хорошо промойте противень и протрите сухой тряпкой.

Как картофель удаляет ржавчину

Картофель содержит щавелевую кислоту, которая мощно растворяет ржавчину. Когда щавелевая кислота и ржавчина входят в контакт, то создают двойную реакцию устранения. После этого ржавчина превращается в оксалат железа, который легко смыть водой.

Если пятна ржавчины появились уже давно, то можно соединить равное количество уксуса и лимонного сока и точечно обработать ржавые участки. Не оставляйте эту смесь на пятнах более пяти минут, поскольку кислота может повредить материал.

Эффективность этого средства обусловлена кислотностью лимонного сока, уксуса и абразивной текстурой соли. Если добавить в смесь уксус, кислотность еще больше повысится для особо устойчивых пятен.

Вообще, такие кислые вещества, как уксус и лимонный сок, являются фантастическими моющими средствами для удаления ржавчины, поскольку кислота вступает в реакцию с оксидом железа, содержащимся в ржавчине. Это, в свою очередь, разрушит пятно ржавчины и позволит вам очистить посуду должным образом.

Какой стороной класть фольгу на противень

Алюминиевая фольга имеет матовую и глянцевую поверхности, что путает большинство людей и они не знают, как завернуть продукт или застелить противень, чтобы не испортить блюдо.

Блюдо не потеряет свои вкусовые свойства, если вы застелите форму глянцевой или матовой стороной.

Важно плотно завернуть продукт в фольгу, чтобы внутрь не попал воздух. Потому что это только увеличит время приготовления блюда.

Фольгу можно использовать не только для запекания, но и для хранения готовых блюд. Глянцевая поверхность частично отражает свет и тепло, а матовая - поглощает тепло.

Поэтому оберните готовое блюдо глянцевой стороной внутрь, чтобы оно дольше оставалось теплым и вам не нужно будет разогревать его снова.