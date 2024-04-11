От противодействия сиротству до реабилитации раненых: более 5 млн детей получили помощь от Фонда Ахметова

Украинские дети нуждаются в разносторонней и системной поддержке. Особенно важно это во время войны. Уже почти 19 лет Фонд Рината Ахметова занимается детьми и подростками, нуждающимися в помощи. И с первых дней российской агрессии в 2014 году Фонд уделяет детям особое внимание, стремясь, чтобы их детство было здоровым и счастливым при любых обстоятельствах.

"Ринат Ахметов — Детям!"

Благотворительная инициатива "Ринат Ахметов — Детям!" — это программа, в рамках которой оказывается всесторонняя помощь детям. Фонд круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты для детей; проводит всеукраинские праздничные мероприятия; помогает детям, оставшимся без родительской опеки, найти новые семьи. Помощь фонда уже охватила более 5 миллионов детей. В рамках этой инициативы реализуется ряд специализированных проектов, о которых идет речь ниже.

"Сиротству — нет!"

С 2007 года Фонд Рината Ахметова работает над профилактикой сиротства, внеся значительный вклад в популяризацию семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и став лидером национального усыновления. Благодаря программе "Ринат Ахметов — Детям. Сиротству — нет!" и одноимённому порталу более 10 тысяч детей из интернатных учреждений обрели новые семьи.

Также фонд оказывает поддержку приемным семьям и детским домам семейного типа, проводит вебинары, тренинги, онлайн-консультации, приглашает ведущих специалистов для ответов на острые вопросы родителей, кандидатов в усыновители и коллег.

Создано практическое руководство "Шаги к ребенку", а также видеогайд, помогающий будущим усыновителям пройти весь путь к принятию ребенка в семью.

"Реабилитация раненых детей"

Фонд единственный в Украине системно и масштабно помогает детям, получившим ранения в результате войны. Понимая, что к этой проблеме нужен особый подход, в марте 2016 Фонд начал проект "Реабилитация раненых детей", благодаря которому дети могут пройти реабилитацию в лучших санаториях Украины, отдохнуть и восстановиться физически и психологически по индивидуально подобранным методикам.

Фонд приглашает на физическую и психологическую реабилитацию детей до 18 лет, получивших физические травмы или ранения в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Реабилитация проходит в санатории на Закарпатье. Проведено уже 149 успешных курсов обновления.

"Теперь я слышу "

Дети, плохо слышащие с младшего возраста или с рождения, упускают возможность полноценно формировать речь, всесторонне воспринимать информацию, развиваться и учиться на уровне со сверстниками. Мальчикам и девушкам уязвимых категорий населения сложнее всего преодолевать этот барьер, ведь качественные слуховые аппараты дорогостоящи.

Проект с 2018 года помогает услышать мир детям младше 7 лет с недостатками слуха, проживающими или проживавшими в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. Уже 240 маленьких украинцев получили от фонда суперсовременные высокочувствительные слуховые аппараты, которые подстраиваются под индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка.

"Мирный отдых детям Украины"

Почти 4,9 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в рамках проекта, который проходит в детском лагере на Закарпатье в формате изменений "Блогер Кемп". В течение каждой смены участники овладевают новыми знаниями и навыками, занимаются творчеством и приобщаются к мастер-классам от профессионалов.

В проекте принимают участие:

дети, которых удалось вернуть в Украину после незаконного вывоза в Россию;

дети, потерявшие родителей во время войны;

дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

дети опекунов и усыновителей;

дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

дети с деоккупированных территорий;

дети, пострадавшие от боевых действий.

Фонд в сотрудничестве с Офисом уполномоченного ВР по правам человека первым оказал комплексную помощь детям, вернувшимся на Родину после незаконного вывоза в Россию. Травма, которую пережили эти дети, нуждается в специальной помощи. Со всеми участниками перемен "Блогер Кемп" работают квалифицированные психологи, прошедшие обучение по программе "Травма войны", разработанной Фондом.

На каждой смене дети получают полезные практические знания. В частности, во время нынешней зимней смены "Блогер Кемпу" дети приняли участие в сессиях по минной опасности с участием Датского совета по делам беженцев.

Также к изменениям приобщаются известные украинцы, проводящие с детьми встречи в формате мастер-классов. "Блогер Кемп" уже посетили актер и ведущий Алексей Суханов, Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская, актриса и ведущая Даша Трегубова, команда всемирно успешного анимационного фильма "Мавка".

"Твоя суперсила"

Проекты Фонда для детей и подростков дают полезные знания и советы по поиску мотивации к саморазвитию, помогают обрести профессию своей мечты, развить уверенность в себе. Для этого в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Твоя суперсила" работает образовательно-развлекательный телеграмм-канал "Твоя суперсила".

Канал @itsyoursuperpower создан для поддержки подростков, которые, несмотря на войну и другие жизненные препятствия, находят возможности для обучения и саморазвития ради своего будущего и будущего Украины. В рамках проекта реализован образовательный сериал "Твоя суперпрофессия" — семисерийный сериал о современных профессиях, благодаря которому подросток может "примерить" на себя разные специальности.

Всеукраинский конкурс эссе

Почти четыре тысячи творческих работ в прошлом году прислали в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова участники всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина": учащиеся старших классов и педагоги. Каждое эссе было внимательно прочитано командой Фонда и представителем Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования", которое третий год подряд приобщается к проведению конкурса.

Большое количество эссе, полученных в рамках конкурса, стали частью музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - крупнейшего в мире архива рассказов мирных жителей Украины о жизни во время войны, который содержит уже более 100 тысяч историй. Эти и другие истории можно узнать на портале https://civilvoicesmuseum.org/

"Новогодняя акция"

Всеукраинская новогодняя акция — традиция добра, помощи и непосредственного участия длиной более двух десятилетий. За это время новогодне-рождественские поздравления и подарки получили более 1,2 млн детей.

В рамках акции проводятся конкурсы "Звонок Святому Николаю" и "Письмо Святому Николаю": дети со всей Украины могут позвонить сказочному волшебнику, поделиться своей историей или рассказать о мечтах, и выиграть интересные подарки. Более 9,5 тысячи писем и почти 2 тысячи звонков поступили на конкурсы прошлой зимой.

Фонд поздравляет с зимними праздниками детей в интернатах, эвакуированных из Донбасса; детских домах семейного типа; всех центрах поддержки переселенцев "ЯМариуполь" в Украине; в "Зеленом центре Метинвест Запорожья"; а также детей, которыми занимается Донецкая областная государственная администрация; участников других проектов и конкурсов фонда.

Другие проекты

Фонд Рината Ахметова поддерживает маленьких переселенцев из Мариуполя – поздравляет с праздниками; заботится об их безопасности на дороге, даря световозвращающие браслеты; активно участвует в проекте "ЯМариупольЖилье", который обеспечивает временным жильем переселенцев из города Марии в других городах Украины и т.д.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова с 2014 года собирает истории украинцев о пережитом во время войны. В его архиве много детских историй, рассказанных из первых уст, а также коллекции таких историй — в частности, о детях, чьи права нарушила россия, а также о незаконно вывезенных украинских детях, которых удалось вернуть домой.

Также фонд инициирует и проводит другие активности как к праздникам, так и в течение всего года. Следите за обновлениями программы на сайте https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam