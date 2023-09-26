От образования к футболу. Лучшие подкасты на украинском, которые нужно слушать осенью

Подкасты стали чрезвычайно популярны в Украине, привлекая все больше слушателей всех возрастов и интересов. Они позволяют глубже изучать различные темы, от культуры и образования до политики и развлечений. Этот медийный формат стал важной частью культурного ландшафта Украины и способствует развитию аудиоконтента в стране.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с MEGOGO Audio создали подборку с интересными подкастами, которые станут вашими компаньонами этой осенью. Слушайте их сейчас, а уже 2 октября узнайте победителей премии " СЛУШНО ".

"Асканія знову"

Об "Аскании-Новой" мы узнавали из энциклопедий, интересных фактов в школьных дневниках и передач. А первое живое знакомство влюбляло в необъятную красоту самого большого степного заповедника Европы.

Теперь "Аскания-Нова" находится в оккупации уже полтора года, но и до этого пережила две мировые войны и советские репрессии. Подкаст о прошлом заповедника - это история борьбы людей против системы, науки против невежества, а для нас - возможность подумать, почему такие преступления повторяются и как это предотвратить. Слушайте 5 эпизодов, попадающих прямо в сердце.

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"Їжа для роздумів"

Кажется, мы нашли подкаст, который потребуется каждому этой осенью. Ведь сочетание пищи, науки и истории - это всегда что-то комфортное и успокаивающее.

В течение 8 эпизодов вас ждет гастрономическое путешествие. Вы узнаете, почему пиво сначала варили женщины, как еда вызывает воспоминания, когда в Украине появилась корица и море вкусных фактов.

Приятный бонус подкаста - больше не нужно искать, что послушать или посмотреть во время приема пищи.

Обложка подкаста

"Вчися вухами Громадянська освіта"

"Кто я? Кем я должен стать в жизни? И где меня черти носили, пока все остальные слушали важнейшие жизненные уроки?"

Если это чувство знакомо, то вы не одиноки. Но вокруг есть множество способов научиться лучше себя понимать и комфортно жить в социуме. И подкаст "Громадянська освіта" от проекта "Вчися вухами" - один из самых интересных.

Слушайте об идентичности, становлении личности, социальных ролях и еще много важных концепций. И поверьте - с этими знаниями жить станет легче.

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"КальчополіС - Італійський футбол та Серія А українською"

Шумный и беззаботный "Наполи", страстные ломбардийские гладиаторы "Милан" и "Интер", король севера "Ювентус" и императорская "Рома" - разнообразие итальянского футбола впечатляет. И проникнуть в него помогут авторы этого подкаста.

Вы узнаете, кто из итальянских команд лучше всего подготовился к еврокубкам, будете разбираться во всех тактических трендах, трансферных слухах и околофутбольных историях. Готовьтесь к очередному увлекательному сезону на Аппенинах.

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"Укр Фольк"

Представьте киносюжет о магическом артефакте, открывающем его обладателю тайны, которые меняют жизнь навсегда.

Наш артефакт - это украинский фольклор. Окунитесь в него, и вас затянет целая вселенная традиций, искусства, надежд и переживаний украинцев. А где-то в центре этой вселенной - ответ на главный вопрос: кто мы?

Чтобы найти артефакт, включайте подкаст "Укр Фольк". В нем 0% шароварщины и 100% увлекательных историй - от музыкальных инструментов наших предков до ритуальных танцев в фильмах Параджанова.

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