Настоящее чудо! Во Львове врачи спасли младенца, который весил всего 800 граммов

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре врачи спасли младенца, который весил всего 800 граммов при рождении. Девочка поспешила появиться на свет на 30 неделе беременности.

Что известно об этой замечательной истории мамы и маленького ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение ЛОКПЦ в Facebook.

Маленькую Викторию, решившую родиться слишком рано, врачи назвали "Поспішайкою". Девочка появилась на свет на 30 неделе беременности с массой тела 800 г и ростом в 33 сантиметра.

Сразу ребенок попал в реанимацию и после всех необходимых мероприятий девочку в условиях транспортного кювеза с соблюдением тепловой цепочки, обеспечивая аппаратную вентиляцию легких, перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных. Там ребенок получил всю необходимую терапию.

Через 24 дня маленькую пациентку перевели в отделение постинтенсивного ухода за новорожденными и выхаживанием недоношенных детей, где ей оказывали респираторную поддержку с помощью высокопоточных канюль.

Пока Виктория набиралась сил и веса, родителей консультировали разные специалисты и проводились все необходимые обследования.

Маленькая Виктория весила при рождении всего 800 граммов (фото: facebook.com/ЛОКПЦ)

А Банк грудного молока обеспечивал необходимое питание, пока у мамы не появилось собственное молоко.

На 52 сутки Викторию перевели на совместное пребывание с мамой, а через две недели малышку в удовлетворительном состоянии выписали вместе с мамой домой. Масса тела Виктории при выписке была 2030 граммов, а рост - 41 см. В общей сложности девочка была под наблюдением врачей 70 дней.

"Мы желаем Виктории крепкого здоровья, мирного неба, хорошей судьбы и счастливого и беззаботного детства", - написали работники Львовского областного клинического перинатального центра.

Маму и Викторию выписали домой через 70 дней (фото: facebook.com/ЛОКПЦ)