От Кубани до Сибири. Где в России живет больше всего украинцев и почему эти земли исторически принадлежат нам

Как украинцы могли оказаться в России

Исторические источники свидетельствуют о том, что присутствие украинцев на территории современной России начинается со времен Киевской Руси. Именно русичи - украинцы с берегов Днепра - принесли на северные и восточные территории Руси христианскую культуру.

Очевидно, что часть княжеских дружинников, священнослужителей-христиан, часто навсегда оставалась на северо-восточных землях Киевской Руси.

Вторая волна "большого заселения" пришлась на воинственные времена Козаччины, когда украинские козаки ходили походами на Россию, как, например, поход 20-тысячного войска Гетмана Петра Сагайдачного на Москву в 1618 году.

Поход Сагайдачного в Москву (фото: vsviti.com.ua)

Кроме того, Украина часто была культурным и научным центром развития тогдашней Московии, потому что именно в Украине размещались единственные в Восточной Европе высшие школы - Острожская и Киево-Могилянская академия.

Воспитанники этих учебных заведений жили и работали на современных российских землях. Приглашая из Украины "лучших людей", Россия поощряла их переезжать навсегда.

Нельзя обойти и политических заключенных, появившихся после Переяславского соглашения. Среди них полковник Иван Нечай, зять Богдана Хмельницкого, гетманы Петр Дорошенко, Демьян Многогрешный, Иван Самойлович, козацкие старшины.

Где в России исторически проживают украинцы

В 1989 году в России проживало более 4,4 миллиона украинцев в Москве, Санкт-Петербурге, в районах Курска, Воронежа, Саратова, Самары, Астрахани, Владивостока, на Кубани, Дону, в Закаспийской области, в Приморском крае над рекой Усури, в Амурской области (так называемый "Зеленый Клин").

"Кубань имеет непосредственную связь с Украинской государственностью. В конце XIX века там была большая этническая группа украинцев, потомков запорожских козаков, переселенцев с юга Украины и т. д. И в 1917-1920 годах там тоже происходило национально-освободительное движение. Было создано Кубанскую народную республику, которая на федеративных правах была присоединена к Украинской Народной Республике", - рассказывает историк Артур Пройдаков.

Количество этнических украинцев и распространенность украинского языка на Кубани по состоянию на 2009 год (фото: Википедия)

Конечно, россияне, которые были намерены уничтожить украинцев как нацию, были заинтересованы в быстрой ассимиляции новых "граждан", поэтому всячески этому способствовали. Самым распространенным методом в этом деле было отселение семей подальше от Украины.

"На Кубани так же как и в Зеленом Клине провели политику русификации. Многие живущие там сейчас люди не испытывают причастности к украинской государственнической трагедии", - объясняет специалист.

Однако есть нередкие случаи, когда украинцы образовывали свои сообщества в Сибири, например. К слову, именно о таком обществе переселенных украинцев писал в своем произведении "Тигроловы" Иван Багряный.

Украинские центры в России

Санкт-Петербург

Когда Санкт-Петербург был столицей Российской империи, туда переехало много известных культурных деятелей. Например, выдающийся украинский поэт Тарас Шевченко провел в Петербурге значительную часть своей жизни.

По данным последней переписи населения 2010 года, в городе насчитывается 64 446 украинцев, и они составляют крупнейшую нероссийскую этническую группу этого субъекта Российской Федерации.

Зеленый Клин

Это народное название участка земли недалеко от реки Амур, заселявшейся преимущественно украинцами, является частью Сибири и Дальнего Востока России Украинское население в 1926 году составляло 41-47% населения.

Последняя перепись населения России говорит, что украинцы там являются второй этнической группой по количеству.

Малиновый клин

Черноморские козаки основали на Кубани 40 куренных поселков и дали им те же названия, что были у шалашей на Запорожской Сечи. В последующие годы туда была переселена часть бывших козаков, после разрушения Сечи осевших в Екатеринославской и Херсонской областях.

Самым ярким примером массовой депопуляции украинцев в РСФСР является исчезновение в 1930-е годы 90% украинского населения Кубани.

Восточная Слобожанщина

Этнические украинские земли, расположенные сейчас в пределах Курской, Белгородской и Воронежской областей РФ.

Территория современной Слобожанщины входит в приграничные области России (фото: Википедия)

Может ли Украина вернуть свои исторические земли

Отметим, что военно-политическое руководство Украины говорит только о выходе ВСУ на границы 1991 года.

"Завершить эту войну можно исключительно одним путем - это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91 года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-то часть территорий", - сказал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

Этого же мнения придерживается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Но в то же время отмечает, что важен запуск процесса саморазрушения России.

"Украинская формула устойчивого мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится - внутри РФ. Процесс начат", - написал Данилов в своем Twitter.