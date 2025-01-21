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От Атлантиды до Лемурии: научные факты и странные легенды о потерянных континентах

Вторник 21 января 2025 10:41
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От Атлантиды до Лемурии: научные факты и странные легенды о потерянных континентах Какие континенты сейчас затеряны под водой (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Легенды о потерянных континентах всегда вызывали восхищение и загадочность. Они полны историй о некогда величественных цивилизациях, которые исчезли под толщей воды или были уничтожены катаклизмами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых известных потерянных континентах, которые до сих пор вызывают споры среди исследователей, писателей и любителей загадок.

Атлантида

Атлантида - самый известный из мифических континентов, впервые упомянутый Платоном в диалогах "Тимей" и "Критий". По словам философа, это был процветающий остров, расположенный "за Геракловыми столбами" (современный Гибралтар).

Атлантида имела высокоразвитую культуру, мощную армию и чрезвычайные технологии, которые превосходили все, что существовало в то время. Однако ее гордыня и жадность привели к гибели. По легенде, Атлантида исчезла в результате катастрофического землетрясения или цунами за одну ночь.

Современные исследователи выдвигали немало гипотез о ее местоположении: от Средиземного моря до Карибского бассейна. Одной из популярных теорий является предположение, что Атлантида могла быть мифологической интерпретацией гибели минойской цивилизации на острове Санторини.

От Атлантиды до Лемурии: научные факты и странные легенды о потерянных континентахАтлантида традиционно располагалась между Америкой и Европой (фото: Википедия)

Лемурия

Лемурия - это еще один мифический континент, который, по легенде, существовал в Индийском океане. Идея Лемурии возникла в XIX веке, когда ученые пытались объяснить сходство флоры, фауны и фоссилий между Индией, Мадагаскаром и Австралией.

Название континента происходит от лемуров - животных, которые сейчас встречаются только на Мадагаскаре. Сторонники этой гипотезы предполагали, что Лемурия могла быть мостом между этими регионами.

Позже теософы, в частности Елена Блаватская, добавили мифологические элементы, описывая Лемурию как родину древней высокоразвитой цивилизации. Они считали, что ее жители обладали телепатией и мистическими знаниями.

От Атлантиды до Лемурии: научные факты и странные легенды о потерянных континентахБлаватская считается автором теории о Лемурии (фото: Википедия)

Му

Му - еще один мифический континент, который, по легенде, существовал в Тихом океане. Эта гипотеза получила известность благодаря Джеймсу Черчварду, английскому писателю, который в своих книгах описывал Му как колыбель человеческой цивилизации. Черчвард утверждал, что на Му существовала мощная культура, которая повлияла на все остальные цивилизации мира.

Согласно его рассказам, Му была уничтожена из-за тектонической активности и утонула на дне океана. Черчвард опирался на "древние записи", которые он якобы нашел в монастыре в Индии. Современная наука не поддерживает эту идею, однако гипотеза о Му нашла место в многочисленных мифах полинезийских народов и популярной культуре.

От Атлантиды до Лемурии: научные факты и странные легенды о потерянных континентахКарта Му Черчварда (фото: Википедия)

Зеландия

Зеландия - это единственный из утраченных континентов, существование которого подтверждено современной наукой. Расположенный на юго-западе Тихого океана, он охватывает Новую Зеландию и прилегающие к ней острова. Большая часть Зеландии находится под водой, а ее площадь составляет около 4,9 миллиона квадратных километров.

Ученые предполагают, что Зеландия откололась от суперконтинента Гондвана около 85 миллионов лет назад. В результате геологических процессов она постепенно погрузилась под воду, оставив лишь небольшие участки суши. Это открытие доказывает, что наша планета может скрывать еще немало нераскрытых тайн.

От Атлантиды до Лемурии: научные факты и странные легенды о потерянных континентахКонтуры Зеландии на современной карте (фото: Википедия)

Гиперборея

Гиперборея - мифический континент, описанный древнегреческими авторами, в частности Геродотом и Плинием Старшим. По легендам, он располагался далеко на севере, за полярным кругом, и был домом для народа, который жил в гармонии с природой. Гиперборейцы считались долгожителями, которые никогда не болели и не знали страданий.

Этот край описывали как место вечного лета и плодородия, где солнце не заходило за горизонт. Некоторые исследователи связывают Гиперборею с арктическими территориями, а другие считают ее чисто мифологической выдумкой. Сегодня этот загадочный континент является источником вдохновения для мифологов, писателей и искателей утраченной истории.

От Атлантиды до Лемурии: научные факты и странные легенды о потерянных континентахКарта Гипербореи на северном полюсе (фото: Википедия)

Ранее мы писали, какую пугающую находку возрастом 7000 лет обнаружили в Кувейте.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Listverse, History, Википедия.

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