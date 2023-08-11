От 3 до 12 тыс. долларов, а кому-то - бесплатно. Хирург откровенно рассказал о "пластике" в Украине

– Изменился ли спрос во время войны на услуги пластического хирурга в Украине по сравнению с довоенным периодом? Какие услуги самые популярные?

– В период полномасштабного вторжения структура рынка претерпела значительные изменения. Многие украинцы возвращаются в Украину из-за границы, чтобы сделать пластическую операцию. Однозначно, это льстит украинским хирургам и мы понимаем, что это происходит из-за того, что наша система здравоохранения местами значительно лучше, чем в странах Европы.

В последнее время значительно увеличилось количество операций на лице. Это говорит о том, что люди стали больше инвестировать в свою внешность. До полномасштабного вторжения первенство самых популярных операций занимали ринопластика и пластика груди.

Кроме того, за последние два года значительно увеличилось количество реконструктивных операций. Это манипуляции по реконструкции ожогов, зашиванию ран различной сложности, вытягиванию осколков и т. д. По сравнению с довоенным периодом количество таких операций выросло даже более чем вдвое - с 10% до 25%.

Также сейчас пластические хирурги стали проводить гораздо больше симультанных операций. Это современный и уникальный метод комбинирования оперативных вмешательств и их одноминутное проведение. К примеру, часто проводятся комбинации ринопластики и увеличения груди, подтяжка подбородка и блефаропластика и т. д. В Украине появились значительно лучшие препараты по сравнению с тем, что было несколько лет назад. То есть, хирурги сейчас могут разрешить длительные операции без ущерба для организма пациентов.

– Почему по вашему мнению пластика лица сейчас пользуется значительным спросом? Какова стоимость таких операций?

– Можно предположить, что люди делают пластику лица для более эффективного достижения своих целей. Есть даже научные исследования, доказывающие, что внешний вид может влиять на возможность трудоустройства и увеличения заработной платы.

Стоимость пластики лица в Украине может быть достаточно разной. В общей сложности она варьируется в пределах от 3 до 12 тыс. долларов. Все зависит от разных нюансов и сложности ее проведения.

Стоимость проведения любой пластической операции хирургом формулируется по нескольким показателям - квалификации хирурга и качеству оказываемых услуг. Чем опытнее хирург и имеет лучшее образование - тем выше стоимость операции. К примеру, в нашей клинике цены достаточно вариативны. Есть хирурги, оперирующие по рыночной стоимости, а есть и выполняющие свою работу на 20% дороже.

– Видели, что среди ваших услуг помимо увеличения груди есть возможность ее коррекции. В каких условиях это происходит?

– В практике любого хирурга, даже опытного, бывают ситуации, когда ткани пациента ведут себя не так, как ожидалось после предварительного осмотра. Упругость кожи может быть обманчивой и уже после операции растянуться несколько больше, чем рассчитывалось. В таком случае существует вероятность проведения операции по коррекции результатов. Иногда это небольшие нюансы, когда нужно убрать незначительную часть кожи или изменить положение подгрудной вкладки.

Также бывают другие технические моменты в случаях манипуляций с имплантом, не зависящим от квалификации хирурга. Например, образование капсулярной контрактуры (уплотнение вокруг имплантов. - Ред.). Однако украинские хирурги уже научились с этим бороться и протектировать подобное осложнение.

– В чем разница услуги увеличения груди и их коррекции? Какова стоимость таких операций?

– В моей практике операцию по увеличению груди можно назвать пластикой выходного дня. Сейчас это обычно занимает около 35 минут и все выполняется достаточно оперативно. Операция стала настолько предсказуемой, что каждое следующее движение отработано почти до автоматизма. За счет этого длительность операции значительно меньше, чем обычно у других хирургов.

Коррекция груди, это операция, которая занимает больше времени и требует иногда установку дренажей. То есть, она менее комфортна для пациента как психологически, так и в процессе реабилитации.

Дмитрий Слоссер за роботой (фото: пресс-служба)

Есть важный аспект, на который хотелось бы обратить внимание. Если пациент возвращается к своему хирургу после операции, кодекс хирурга трактует правило, что хирург должен выполнить коррекцию бесплатно, но пациент может оплатить себестоимость расходников и других технических моментов при проведении операции. Это, как правило, небольшая сумма по сравнению со стоимостью пластики. Если такой пациент обращается уже к другому врачу, то стоимость коррекции может быть даже выше первичной операции. Второе вмешательство уже технически более сложное, занимает больше времени и требует большего опыта хирурга. Конкретизировать стоимость подобных операций сложно, потому что все определяется индивидуально. Бывают моменты, когда нужно удалять импланты, а это одна из самых дорогих операций. Если же вмешательство минимальное, то стоимость будет значительно ниже.

– Какую самую дорогую операцию приходилось вам делать? Почему ее стоимость была высокой?

– Конечно, самыми дорогими являются симультанные операции. Как уже отмечал ранее, это уникальный метод комбинирования оперативных вмешательств и их сиюминутное проведение. Стоимость одной из самых дорогих операций, которую мне приходилось выполнять, составляла около 22 тыс. долларов. Это не вымышленная стоимость, а суммирование определенных коррекций по расценкам на сайте. В общем, мы не можем как-то корректировать стоимость каких-либо классических операций во время консультации, так как все они заявлены в публичном пространстве. Однако бывают достаточно сложные вмешательства, которых нет в перечне услуг.

Стоимость проведения таких манипуляций рассчитывается ввиду опыта врача и времени, которое будет потрачено на операцию. Например, как уже отмечалось ранее, увеличение груди занимает около 35-40 минут и это простая операция. Если продолжительность вмешательства превышает 4-5 часов - это сложная операция. Стоимость таких манипуляций соответственно может быть выше.

– Какую наиболее странную операцию вам приходилось делать?

– На моей практике мне не приходится проводить странные операции. Все становится понятно сразу после первой встречи с клиентом, и я стараюсь проводить своеобразный психологический отсев таких пациентов. По моим подсчетам, количество таких обращений составляет около 5%. Во время встречи я пытаюсь найти аргументы, чтобы убедить не делать операции.

В любом случае пластическая операция - это полное понимание между хирургом и пациентом, поэтому каждый раз я стараюсь понять и почувствовать это. Если кто-то из этого процесса не имеет полноценного понимания - операцию лучше не проводить.

– Есть ли у вас кейсы, когда пластическая операция изменила жизнь ваших пациентки или пациента? (Было бы интересно, если бы вы вспомнили историю о клиентке, которая исправила дефекты внешности и нашла любовь/работу/цель в жизни)

– Сейчас я понимаю, что в начале своей карьеры такие кейсы стоило бы записывать и описывать, а когда моя практика пересекла предел в 25 лет опыта - фактически каждый месяц можно встретить пациента, жизнь которого изменилась кардинально. Уже много лет я задаю клиентам два основных вопроса: что им сказали, когда увидели после операции и что изменилось в их жизни после операции.

В ответ на первый вопрос для меня наибольшим комплиментом является момент, когда пациент говорит, что люди заметили какие-то перемены, но не могут понять, где они произошли. Становится понятно, что человек выглядит настолько гармонично, что не заметно никаких операционных вмешательств. Прежде всего, речь идет о ринопластике или блефаропластике. Результаты таких операций должны быть максимально естественными и гармоничными.

Отвечая на второй вопрос, пациенты подтверждают мои слова выше, и обычно говорят о значительно большей уверенности в себе после операции, что помогло им добиваться лучших результатов в жизни. Также многие девушки или женщины после операции меняют свой семейный статус или даже беременеют. Думаю, такие перемены провоцируют больше не пациенток, а их мужчин.

– Проводите ли вы сейчас операции для военных, получивших повреждение лица во время боевых действий? На каких условиях?

– В последнее время количество пациентов-военных значительно возросло. В нашей клинике "Новое тело" мы беремся выполнять те операции, которые лучше нас не сделает никто. Могу с гордостью сказать, что сейчас мы имеем наибольшее количество операций с лучшими результатами ринопластики. Военные часто обращаются именно за этой услугой, а бывают даже случаи, когда нас советуют коллеги и из других клиник, зная о результативности наших вмешательств.

Бывают и случаи, когда мы проводим такие манипуляции и за пределами клиники. Иногда нас приглашают в военные медицинские учреждения. К примеру, однажды мы проводили подобные вмешательства совместно со специалистами Главного военного клинического госпиталя на базе их учреждения.

Любые операции для военных в нашей клинике производятся полностью за счет клиники и военные не тратят никаких средств для проведения операции. Мы активно оперируем раненых и довольно часто привлекаем врачей-коллег к операциям. То есть, такие вмешательства могут происходить совместно с ортопедами, офтальмологами или любыми другими врачами для того, чтобы результаты операции были как можно лучше.