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Не извиняйтесь: за какие вещи мамам не должно быть стыдно

За что не должно быть стыдно маме (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Материнство - это тяжелый труд не только в бессонных ночах и истериках ребенка. А еще в осуждениях, давлении и советах общественности, из-за которых молодые мамы испытывают постоянное чувство вины. Однако это неправильно.

Об этом сообщила психолог Юлия Коляда в Instagram.

Идеальная мама

Эксперт говорит, что общество навязывает мамам слишком много обязанностей. Все думают, что хорошая мама всегда идеально выглядит:

  • водит детей на много занятий;
  • готовит по 3 блюда за раз;
  • занимается спортом и сидит на диетах.

"Все эти "идеальные" картинки, иногда вызывают ощущение отчаяния, вины, стыда. Так вот не ведитесь на то, что вам пытаются навязать, если это не совпадает с вашим личным мнением", - говорится в сообщении.

Не стесняйтесь этого

За желание сбежать и побыть одной

По словам психолога, иногда это просто необходимо. Однако если женщина постоянно это чувствует - это признак выгорания, тогда ей необходима помощь.

Детские истерики в общественном месте

Помните - дети не всегда могут выразить свои потребности и порой истерика - единственный доступный им способ.

Злость на ребенка

Важно помнить, что злиться - это нормально, даже на ребенка. Главное экологически сливать эти эмоции и не пытаться подавить.

Нежелание играть

Не стоит стесняться, если у вас нет желания играть в одни и те же игры и читать одни и те же книги.

Сон вместо уборки

Часто женщины могут выбрать сон вместо мытья посуды или пола. И это совсем нормально.

Ребенок заболел

Не стоит слушать тех, кто говорит, что не досмотрел. Вы мама и лучше знаете, как воспитывать ребенка.

Уснули не умывшись

Не стоит стесняться, если вы заснули и забыли сделать процедуру по уходу.

Ребенок не хочет делиться игрушками

Часто дети не хотят делиться игрушками, и это нормально. Этого не нужно стыдиться.

Ошибки

Совершать ошибки - это опыт. Необходимо делать правильные выводы и двигаться дальше.

Ранее мы сообщали, что терапевт развеяла 10 мифов о грудном вскармливании.

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