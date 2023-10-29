Вы поймете, обречен ли ваш брак на развод, благодаря этим двум вопросам

Как, по вашему мнению, изменился бы ваш уровень счастья, если бы вы и ваш партнер расстались?

На первый взгляд, вопрос кажется очень простым. Но если вы поймете, что вам стало гораздо лучше жить без партнера, то делайте выводы. Однако если вы точно знаете, что не станете счастливыми без второй половинки – любовь еще не угасла. Возможно, вам стоит просто поговорить о своих волнениях и откровенно признаться мужу или жене в своих опасениях.

Эксперты считают, что если человек видит себя более счастливым без партнера, то развод неизбежен. Мало того, когда вы точно знаете, что ваша вторая половинка только портит вам жизнь, пребывание в таких отношениях превращается в издевательство над самим собой.

Как понять, стоит ли разводиться (фото: freepik.com)

Как, по вашему мнению, изменился бы уровень счастья вашего партнера, если бы вы с ним расстались?

Если вам кажется, что развод сделает вашу вторую половинку счастливой, то следует признать, что вы уже давно думаете о расторжении брака. Когда человек мечтает о будущем и полностью отдается отношениям, он даже не хочет думать о том, что произойдет "после".

Эти вопросы, как считают исследователи, помогают людям понять свои чувства. Если вы думаете, что станете счастливее после развода, и ваша половинка тоже начнет новую жизнь – стоит обо всем поговорить.