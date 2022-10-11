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Вы откроете новую страницу! Октябрь 2022 года изменит жизнь этих знаков Зодиака

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым повезет с важными жизненными изменениями. Пора хвататься за свой шанс!

Об этом пишет SantePlus.

Телец

Вас может ожидать огромная трансформация в вашей любовной жизни, но не только.

В профессиональной жизни может появиться больше рабочей нагрузки или больше обязанностей. Хотя вам может казаться, что вы несете тяжелое бремя, ваши действия будут успешными.

Дева

Астрологи говорят, что вы наконец-то покончите со всеми вашими старыми заботами и несчастьями. Ваш дух, сила и выдержка наберет обороты, давая вам шанс наверстать утраченную работу за прошлый месяц.

Большое внимание будет привлечено к вашему имуществу и вашим финансам. Вы можете продлить обязательство или подписать новое партнерство до конца октября. Поэтому будьте готовы и не упускайте никакой возможности.

Скорпион

Все события будут работать в вашу пользу, а звезды будут на вашей стороне, что, впрочем, может вызвать зависть и ревность у вашего окружения.

Энергетический сдвиг произойдет и в семейном плане, поэтому вам следует больше сосредоточиться на своем доме и своей паре. Астрологи советуют вам быть уверенными и плыть по течению прямо сейчас, потому что вам нечего бояться.

Ранее мы писали, какие три знака Зодиака окажутся совсем без денег в ноябре 2022 года.

Также читайте, чего ждать всем нам в неделю с 10 по 16 октября.

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