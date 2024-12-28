Вы точно этого не знали: откуда пошла традиция пить шампанское на Новый год

Происхождение шампанского: история игристого вина

Шампанское берет свое начало во французском регионе Шампань, где в XVII веке впервые начали изготавливать игристое вино. Вина этого региона приобрели особый статус благодаря своим пузырькам, которые изначально считались недостатком.

Лишь позже метод производства игристого вина, разработанный монахом Пьером Периньйоном, стал популярным во всем мире. Шампанское быстро стало напитком королей и аристократов, символизируя роскошь и праздничность.

В то время его подавали только на торжественных мероприятиях, что подчеркивало его уникальность. И даже сегодня шампанское является символом статуса и утонченного вкуса.

Как шампанское стало напитком для празднований

Игристое вино ассоциировалось с торжествами еще со времен французских королевских дворов. В XIX веке шампанское начали активно рекламировать как напиток для особых моментов. Его пили на свадьбах, больших балах и праздниках, постепенно включая его в новогодние торжества.

Символичность пузырьков, которые поднимаются вверх, ассоциируется с новыми надеждами и желаниями, что делает шампанское идеальным для встречи Нового года. Кроме того, игристое вино удобно открыть в момент кульминации - под бой курантов. Именно это сделало шампанское неотъемлемым атрибутом праздничных мероприятий.

Традиция пить шампанское в торжественные моменты идет от французской аристократии (фото: Freepik.com)

Почему шампанское ассоциируется с роскошью

Шампанское всегда считалось напитком элит из-за сложности производства и высокого статуса региона Шампань. Игристое вино продавали в роскошных бутылках, а рекламные кампании подчеркивали его уникальность. Сегодня эта ассоциация с роскошью сохранилась, даже если напиток стал доступнее.

Именно поэтому бокал шампанского добавляет празднику утонченности и торжественности. Кроме того, его блестящие пузырьки и золотистый цвет напоминают о богатстве и радости. Даже бюджетное шампанское обладает способностью создавать атмосферу праздника.

Традиция на Новый год: от Европы до всего мира

Традиция пить шампанское в новогоднюю ночь начала распространяться в Европе в XIX веке. На территории Российской империи эта привычка появилась во времена царей, которые ценили французские вина. Впоследствии эта традиция распространилась и на другие страны благодаря популярности европейской культуры.

Сегодня бокал шампанского под бой курантов стал незаменимой частью празднования Нового года во многих уголках мира. Даже в странах, где Новый год отмечают по другому календарю, игристое вино остается популярным. Это объединяет людей разных культур в праздничной атмосфере.

Шампанское ассоциируется с радостью и праздником (фото: Freepik.com)

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